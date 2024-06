Con l’avvento delle auto elettriche, le case automobilistiche stanno ampliando il loro ecosistema di servizi per la ricarica. A tal proposito, Volkswagen, attraverso la sua controllata Elli, ha lanciato la nuova ElliCharger 2. Questa wallbox innovativa sarà disponibile a partire dall’estate in quattro varianti. Con specifiche adattate per 28 mercati dell’Unione Europea. Essa è progettata per ottimizzare la ricarica in base alla produzione domestica di energia solare (per chi possiede un impianto fotovoltaico) e alle tariffe elettriche variabili. Esattamente come il Volkswagen Naturstrom Flex, attualmente disponibile solo in Germania. Questa gestione intelligente della ricarica può ridurre i costi energetici fino al 40%.

Volkswagen: spazio all’ innovazione

Giovanni Palazzo, CEO di Elli e Senior Vice President di Volkswagen Group Charging & Energy, ha commentato il lancio di questo nuovo prodotto sottolineando l’importanza di semplificare e rendere più conveniente l’esperienza di ricarica per i clienti. Il nuovo Elli Charger2 si distingue proprio in questo, avviando la ricarica quando l’energia solare è disponibile e le tariffe elettriche sono più vantaggiose. Le funzionalità smart quindi consentono ai clienti un effettivo risparmio. Ma rappresentano un passo fondamentale nell’adozione dell’energia rinnovabile.

La nuova wallbox sarà disponibile in quattro varianti. In più sarà in grado di ricaricare qualsiasi veicolo elettrico dotato di presa Tipo 2, con una potenza di ricarica che varia fino a 11 o 22 kW. Grazie alle sue nuove funzioni di misurazione, trasparenza dei costi e gestione dinamica del carico, l’Elli Charger 2 può essere utilizzata sia in contesti domestici che commerciali. In più, offre un’enorme completo di servizi adattati al paese di commercializzazione. Permettendo ai clienti di acquistare un veicolo elettrico, una wallbox e attivare un contratto di fornitura elettrica in maniera semplice e integrata, con un unico punto di contatto.

I prezzi per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati. Mentre in Germania variano tra 759 e 1.499€. In occasione del lancio della nuova wallbox, Elli ha anche annunciato una partnership strategica con Otovo. Una società europea specializzata in pannelli solari, per offrire ai clienti soluzioni energetiche innovative per le loro abitazioni. Anche se inizialmente questa opportunità sarà disponibile solo in Germania, con un’espansione prevista successivamente ad altri paesi europei.

Insomma, la Elli Charger 2 rappresenta un’importante innovazione nel campo della ricarica domestica per veicoli elettrici. In quanto combina efficienza, sostenibilità e convenienza, in linea con la crescente domanda di soluzioni energetiche più verdi e intelligenti.