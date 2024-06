Per moltissimi utenti al mondo i migliori OLED sono realizzati direttamente da LG, realtà capacissima di offrire a disposizione una serie di prodotti di altissimo livello, pronti a garantire l’accesso a soluzioni che garantiscono la riproduzione dei contenuti anche in 4K, come nel caso della smart TV LG OLED attualmente in promozione su Amazon.

L’occasione è ghiottissima, proprio in questi giorni è possibile pensare di avere tra le mani il modello OLED55C34LA, appartenente alla serie C3 2023, con processore alpha9 Gen6 integrato direttamente al suo interno. La tecnologia messa a disposizione del consumatore è davvero tantissima, si parla infatti di Brightness Booster, Dynamic Tone Mapping Pro, Dolby Vision, ThinQ AI e VRR, con quest’ultima fondamentale per i gamer che potranno variare il refresh rate in relazione all’azione o al gioco avviato.

Smart TV LG: il prezzo dell’OLED è da urlo

L’occasione per risparmiare sull’acquisto di una smart TV LG di ottima qualità è davvero ghiottissima, proprio in questi giorni su Amazon è stato avviato uno sconto speciale che la pone ad un prezzo finale di soli 999 euro, contro i 1179 euro che oggi rappresentano il valore mediano del prodotto stesso (corrisponde ad una offerta del 15%). La garanzia, come al solito del resto, ha durata di 24 mesi, in questo modo sarà possibile coprire ogni singolo difetto di fabbrica effettivamente riscontrato. Completate l’acquisto qui.

Ottima è la connettività posteriore, indubbiamente il fiore all’occhiello del modello in oggetto, per la sua capacità di soddisfare pienamente le aspettative di ogni singolo consumatore. Sono infatti presenti 4 porte HDMI 2.1, con 2.1 si va ad identificare la generazione della porta stessa, anche questo un aspetto da tenere assolutamente in considerazione, proprio perché permette di accedere facilmente al refresh rate variabile.