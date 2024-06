In quest’ultimo periodo, gli utenti hanno a disposizione una grande quantità di offerte di rete mobile tra cui scegliere. Tuttavia, gli utenti sono sempre alla ricerca dell’offerta più conveniente e che possa includere una elevata quantità di traffico dati per navigare. Fra i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano, anche questa volta c’è ho Mobile che stupisce sempre per le sue proposte. Da qualche tempo, infatti , l’operatore sta anche proponendo alcune offerte di rete mobile dotate del supporto alla connettività 5G. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

ho Mobile, arrivano offerte mobile favolose anche con supporto al 5G

In queste ultime settimane, l’operatore telefonico virtuale ho Mobile ha reso disponibile la sua proposta, con favolose offerte di rete mobile dotate anche del supporto alla navigazione in 5G. In particolare, l’operatore sta al momento proponendo tre offerte mobile con 5G.

La prima di queste prevede un costo per il rinnovo mensile di 6,99 euro. L’offerta in questo caso arriva ad includere fino a 150 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Nel bundle l’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Per attivare il 5G, però, gli utenti dovranno attivare la promo ho il Turbo ad un euro in più al mese.

Ci sono poi due altre offerte mobile dell’operatore virtuale che includono la navigazione in 5G. La prima di queste arriva ad includere fino a 200 GB di traffico dati in 5G e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo è però di 9,99 euro al mese. Per chi vuole ulteriormente esagerare, è poi disponibile un’altra super offerta con supporto al 5G. Quest’ultima arriva infatti ad includere fino a 250 GB di traffico dati, minuti di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà però di 11 ,99 euro al mese.