Google Pixel 8 viene definito da molti come il miglior smartphone per rapporto qualità/prezzo, una soluzione con la quale è possibile confrontarsi nel momento in cui non si volessero spendere più di 700 euro per l’acquisto di un dispositivo mobile, ma allo stesso tempo si fosse alla ricerca di un prodotto completo in ogni sua parte.

Il terminale viene proposto nella variante da 128GB di memoria interna, un quantitativo più che bilanciato se confrontato comunque con gli standard a cui siamo solitamente abituati, mantenendo specifiche tecniche perfettamente allineate: 150,5 x 70,8 x 8,9 millimetri di spessore ed un peso di soli 187 grammi. Il tutto per riuscire a godere di un display OLED da 6,2 pollici di diagonale, con risoluzione 1080 x 2400 pixel, 424 ppi, 120Hz di refresh rate e 16 milioni di colori (protetto comunque da Gorilla Glass Victus).

Google Pixel 8: occhio allo sconto, è da pazzi

Il Google Pixel 8 ha finalmente un prezzo ancora più basso che cattura l’attenzione dei tantissimi consumatori che da tempo volevano acquistarlo, avete capito bene, il prodotto può oggi essere comprato con un risparmio non da poco, considerando il suo valore di listino di 799 euro, la spesa finale che oggi è da sostenere corrisponde esattamente a 699 euro, sempre per un prodotto no brand con garanzia di 24 mesi. Lo potete trovare qui.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente il comparto fotografico, composto da due sensori nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, che permette comunque di raggiungere una qualità fotografica di livello decisamente superiore, passando poi per una grandangolare da 12 megapixel, anch’essa di qualità assolutamente lodevole, con registrazione in 4K a 60fps. Anteriormente, invece, è stato integrato un sensore da 10,5 megapixel, soluzione più che valida per riuscire a realizzare buonissimi scatti fotografici a tutti i consumatori.