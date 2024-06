Vodafone: Buono Amazon da 100€ per nuove attivazioni

Vodafone ha lanciato una nuova promozione rivolta agli utenti interessati ad attivare le sue offerte di rete fissa online. A partire dall’11 Giugno 2024, coloro che optano per ADSL, FTTC, FWA o FTTH potranno beneficiare di un vantaggio molto importante. Ovvero un buono regalo Amazon del valore di 100€. Tale iniziativa è valida solo dal martedì al giovedì di ogni settimana e rappresenta un’opportunità per i nuovi clienti di godere di un incentivo aggiuntivo.

Vodafone: procedura per ottenere il buono Amazon

Dopo aver completato con successo l’attivazione dell’offerta Vodafone scelta tramite il sito ufficiale dell’operatore, i nuovi utenti riceveranno una comunicazione via email entro 90 giorni. Quest’ultima conterrà un link diretto a un modulo online. Attraverso il quale sarà possibile richiedere il codice del bonus che sarà inviato automaticamente via mail.

Le opzioni disponibili comprendono Internet Unlimited. Essa offre connessioni illimitate in ADSL, FTTC e FTTH con velocità fino a 2,5 Gbps in download e fino a 500 Mbps in upload. Questa promo include anche chiamate illimitate e una Vodafone Station. Per coloro che preferiscono una connessione wireless fissa, l’opzione Casa Wireless + in tecnologia FWA è ideale. In quanto garantisce un modem con supporto Wi-Fi 5 per l’uso interno o Wi-Fi6 per l’uso esterno, oltre al traffico dati senza limiti.

In aggiunta al buono, l’ operatore offre diverse promozioni per rendere tale soluzione ancora più allettante. Per esempio, i nuovi clienti possono beneficiare di due mesi gratuiti su determinati piani, seguiti da una tariffa mensile bloccata per 24 mesi. Tutte queste promozioni sono progettate per fornire flessibilità e convenienza. Si tratta dunque di una soluzione ideale per coloro che cercano una soluzione affidabile per la loro connettività domestica. È importante sottolineare che, nonostante i vantaggi iniziali, è prevista una permanenza contrattuale minima di due anni. Per cui sono previsti termini per il recesso anticipato che possono comportare costi aggiuntivi.