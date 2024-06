Attualmente il mondo delle console sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione legata all’esordio e alla conquista del mercato da parte delle console pc portatili, queste ultime hanno ritagliato infatti una fetta del mercato tutta loro garantendo prestazioni e portabilità allo stesso tempo, cosa che nessuno si aspettava dal momento che generalmente dimensioni ridotte obbligano a determinati compromessi dal punto di vista grafico.

Ovviamente tutte le aziende stanno cercando di proporre la loro soluzione portatile per cercare di conquistare una fetta del mercato basti pensare a ROG Ally, Legion Go e Steam Deck.

Ovviamente c’è da aspettarsi una risposta da parte delle maggiori aziende che producono con soldo domestiche a questo cambiamento nel mercato, ciò urla a gran voce il nome di Sony e Microsoft, a quanto pare per quest’ultima però c’è stata un’apertura importante da parte di Phil Spencer, leggiamo insieme le sue dichiarazioni rilasciate a IGN USA per cercare di capire qualcosa in più.

Le dichiarazioni

Il capo della casa dalla croce verde ha dichiarato: “Penso anch’io che dovremmo avere una console portatile – ha riferito il CEO di Microsoft Gaming – Il futuro di Xbox nel campo dell’hardware sarà davvero fantastico. Sono incredibilmente entusiasta del lavoro che il team sta svolgendo sui diversi form factor e sui diversi modi di giocare. Oggi ci siamo concentrati sui giochi, ma ci sarà tempo per uscire allo scoperto e parlare di piattaforme.“.

Il CEO ha sottolineato che per l’azienda è di primaria importanza l’esecuzione dei giochi in locale e non tramite cloud gaming o streaming da una console domestica, affermazione che lascia intendere le nette distanze da concetti come quello di PlayStation Portal e anzi avvicina molto a prodotti tipo Rog Ally o Steam Deck, il cui successo ha profondamento colpito Spencer.

Non rimane dunque che attendere, è ormai chiaro che presto assisteremo a grossi cambiamenti per Microsoft e per Xbox.