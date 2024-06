Qualche giorno fa si è tenuto l’Xbox show case che ha mostrato al mondo alcuni interessanti novità per quanto riguarda il mondo Microsoft e soprattutto Xbox, l’azienda ha infatti presentato un nuovo hardware e più nello specifico parliamo di tre nuovi modelli, nel dettaglio parliamo di un Xbox Series X e una Xbox Series S in formato completamente digitali dotati di 1 TB di memoria interna e dalla colorazione Robot White, Seguite poi a stretto giro da un particolare modello di Xbox Series X dotato di lettore ottico ed equipaggiato con ben 2 TB di memoria interna dalla colorazione particolari invece Galaxy black che tra l’altro, unisce una finitura satinata sulla sua superficie e un controller personalizzato color verde Xbox.

Stoccata diretta

Tutto molto bello, indubbiamente ciò non toglie che però l’ex presidente di Blizzard non è stato convinto appieno da questa presentazione, quest’ultimo infatti a seguito dello show case ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza taglienti nei confronti di Microsoft suggerendogli in toto di abbandonare completamente la produzione di hardware da gioco, proprietario e di conseguenza di abbandonare il progetto Xbox una volta ultimato il ciclo di vita di quest’ultimo modello, secondo l’ex presidente di Blizzard infatti Microsoft dovrebbe dedicarsi maggiormente all’ottimizzazione software di Windows 11 e alla produzione di videogiochi spettacolari, in modo da creare uno standard di gioco utilizzabile magari su console di terze parti per la fruizione di videogiochi in modo fluido e preciso Grazie magari appunto alla creazione di uno standard da rispettare per garantire i 60Fps sui suoi sistemi.

Si tratta di una stoccata decisamente importante quella ricevuta da Microsoft, dal momento che il mercato non fa altro che suffragare questi dichiarazioni dal momento che le vendite di Xbox non stanno andando come sperava l’azienda, surclassate da quelle di PlayStation e soprattutto da quelle delle console pc portatili, che si tratti di un mosaico, le cui tessere porteranno veramente Microsoft ad abbandonare l’intrattenimento da casa in salotto ?