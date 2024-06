Abarth celebra 75 Anni con il lancio di un'auto-barca esclusiva

Per il 75esimo anniversario del marchio Abarth, l’azienda ha svelato un mezzo acquatico unico nel suo genere, l’Abarth Offshore. Presentata al prestigioso Salone dell’Auto Top Marques di Monaco, questa imbarcazione incarna tutti i tratti iconici del marchio, distinguendosi per la sua potenza e il design molto particolare.

L’Abarth Offshore è una sorta di barca e non passa di certo inosservata. La sua carrozzeria verde metallizzato spicca tra le onde e una potenza ruggisce con una forza di 230 CV. Gli scarichi da corsa Riva contribuiscono poi ad evidenziarne il carattere sportivo rendendola una barca unica nel suo genere. Ne verranno prodotte solo 500, numero che indica una grande esclusività.

Come non passare inosservati con un’imbarcazione Abarth

La progettazione dell’Abarth Offshore è stata realizzata in collaborazione con il Centro Stile Fiat. Il design sportivo è arricchito da dettagli in nocciola scuro e cuciture pregiate. La struttura ha linee dinamiche e un HardTop rigido che protegge la zona per i passeggeri, donando la versatilità tipica dei modelli cabrio della società. Gli interni dell’Offshore sono caratterizzati da sedili sportivi Besenzoni con schienali ergonomici in pelle trapuntat e una base di supporto in acciaio ammortizzata da Wave Shock. Per chi desidera un’esperienza di navigazione più rilassante, è disponibile un sistema stereo Garmin con LED RGB, quattro altoparlanti Fusion e un subwoofer che utilizza il cruscotto come cassa.

A poppa, una scala in acciaio incassata permette un facile accesso all’acqua, evidenziando l’attenzione ai dettagli e la cura nella progettazione che rendono l’Abarth Offshore un mezzo esclusivo e altamente desiderabile. Il prezzo non è stato specificato, ma considerando l’edizione limitata e le caratteristiche sicuramente sarà esorbitante.

Abarth ha anche rivelato una foto ufficiale degli interni della prossima 600e. Per chi volesse conoscere altri mezzi acquatici unici, a Dubai è stata sviluppata una moto d’acqua a forma di Chevrolet Corvette. Il suo prezzo va dai 40.000 e i 50.000 dollari, disponibile anche per il noleggio a circa 700 dollari l’ora.