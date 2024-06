In queste ore, Samsung ha svelato al mondo la nuova generazione di chipset nata dagli sforzi delle fonderie del brand. Le nuove soluzioni hardware sono pensate per sfruttare al meglio le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e, al tempo stesso, garantire ai device prestazioni strabilianti.

Il quartier generale Samsung per la divisione Device Solutions America situato San Jose, California, è stato lo scenario scelto dal produttore per questo annuncio. L’azienda coreana ha messo al centro del proprio progetto la volontà di contribuire allo sviluppo dell’IA per i device moderni.

Al fine di garantire le performance, Samsung sta lavorando sull’ottimizzazione dei processi produttivi. In particolare, il brand ha posto l’attenzione su tre nuovi approcci con tecnologie di nuova generazione denominate SF2Z, SF1.4 e SF4U.

L’evoluzione tecnologica legata all’Intelligenza Artificiale ha spinto Samsung a migliorare i propri processi produttivi per i chipset di nuova generazione

Come è possibile immaginare, i nomi fanno riferimento ai nuovi processi produttivi che, attraverso tecnologie avanzate, permetteranno di lavorare con nodi a 2nm, 1.4nm e 4nm. In tutti e tre i nodi, saranno integrate anche le soluzioni Samsung AI che dovrebbero garantire le performance delle future versioni di Galaxy AI.

Questo cambiamento diventa fondamentale in quanto l’Intelligenza Artificiale diventerà sempre più integrata all’interno dell’hardware e del software dei device di nuova generazione. Le potenzialità dell’IA evolveranno rapidamente così come le esigenze hardware per gestire le reti neurali e il machine learning.

La produzione di massa dei primi chip basati sul processo produttivo SF2Z è attesa per il 2027. Fino ad allora, Samsung continuerà a sviluppare la soluzione per migliorare le prestazioni e la stabilità del sistema.

Il 2027 è la data prevista anche per i primi chip a 1.4nm (SF1.4) mentre la tecnologia SF4U a 4nm sarà operativa per il 2025. In questo caso, Samsung punta a dare nuova vita alle soluzioni attualmente in uso, rinnovandone le potenzialità attraverso la nuova tecnologia.