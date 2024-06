Finalmente ci siamo. Per tutti i videogiocatori più accaniti è arrivato il momento tanto atteso. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso giapponese Sony ha rivelato ufficialmente i nomi dei videogiochi che saranno inclusi senza costi per gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium per questo mese. Si tratta come sempre di videogiochi piuttosto noti ed attesi dagli utenti. Vediamo qui di seguito i nomi di questi videogiochi.

PlayStation Plus Extra e Premium, ecco rivelati i videogiochi inclusi a giugno

Il colosso giapponese Sony si prepara per deliziare i suoi utenti con tanti nuovi videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore l’azienda ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi gratuitamente per tutti gli abbonati ai vari servizi in abbonamento proposti da Sony.

Questi videogiochi saranno disponibili sia su PlayStation 5 sia sulla precedente console PlayStation 4. Iparticolare, per gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium saranno disponibili quattro viodegiochi, ovvero:

• Kayak VR: Mirage – com PS VR2

• LEGO Star Wars II: La Trilogia Classica – sia su PS4 sia su PS5

• Ghosthunter – sia su PS4 sia su PS5

• Daxter – sia su PS4 sia su PS5

Per quanto riguarda gli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra, invece, i videogiochi che saranno disponibili saranno ben 11, ovvero:

• Monster Hunter Rise – sia su PS5 sia su PS4

• Football Manager 2024 – sia su PS5 sia su PS4

• Crusader Kings 3 – su PS5

• Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 – sia su PS5 sia su PS4

• After Us – su PS5

• Anno 1800 – su PS5

• Police Simulator: Patrol Officers – sia su PS5 sia suPS4

• Far Cry 4 – su PS4

• LEGO The Hobbit – su PS4

• LEGO The Incredibles – su PS4

Insomma, si tratta di una bella scorpacciata di viodegiochi per tutti gli abbonati ai servizi in abbonamento di Sony. Ricordiamo inoltre che alcuni videogiochi di PlayStation Plus Extra sono disponibili anche su PlayStation Plus Premium.