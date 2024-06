Jabra ha recentemente annunciato l’arrivo di nuovi auricolari true wireless. Proprio per questo ha sorpreso la notizia rilasciata dall’azienda riguardo l’addio al settore. Secondo quanto dichiarato Jabra non produrrà più cuffie e auricolari per il mercato consumer. La notizia è stata riportata da un comunicato stampa di GN (gruppo di cui fa parte anche Jabra). Quest’ultimo ha evidenziato l’intenzione dell’azienda di interrompere la fine della produzione per le linee Elite e Talk. Si tratta di due marchi usati soprattutto per i prodotti rivolti al grande pubblico.

Jabra dice addio al settore auricolari e cuffie

Qual è la motivazione dietro una decisione tanto inaspettata? La risposta è di natura economica. Infatti, anche se nel 2023 gli auricolari hanno condotto ad elevati ricavi (1.253 milioni di corone danesi) le cifre presentate non risultano essere sufficienti. La causa di ciò è da ricercare nel mercato che sta diventando sempre più competitivo e dunque saturo.

Considerando l’annuncio rilasciato, è ipotizzabile che l’azienda intenda ora concentrarsi sul settore business. Quest’ultimo si basa sulla linea di cuffie indirizzate all’ufficio Evolve. Inoltre, sono compresi anche i dispositivi medici. A tal proposito è importante ricordare che Jabra si dedica alla produzione di congegni utili per gli utenti che hanno problemi di udito.

Molte testimonianze hanno evidenziato la valenza degli auricolari e cuffie Bluetooth. Proprio per questo, in tanti si sono dichiarati delusi nel sapere che Jabra non si dedicherà più al settore. D’altronde l’azienda negli anni si è dedicata con un certo impegno in investimenti indirizzati alla ricerca e lo sviluppo del settore.

È importante evidenziare che l’azienda ha dichiarato che continuerà a supportare i modelli disponibili sul mercato. Dunque, acquistare gli auricolari e le cuffie di Jabra potrebbe ancora rappresentare un ottimo investimento ed un’ottima occasione per tutti gli utenti interessati. Per diversi anni quest’ultimi saranno ancora supportati dall’azienda ed offriranno agli utenti un’esperienza valida.