Il 12 giugno 2024 segna una data importante per gli appassionati di Mini. Arriva infatti il lancio ufficiale della nuova Cooper a 5 porte. Dopo il successo della versione a 3 sportelli, disponibile sia in variante elettrica che a benzina, la casa automobilistica introduce la nuova configurazione esclusivamente con motorizzazioni a benzina. Sarà così possibile scegliere tra due opzioni disponibili. Un motore a tre cilindri di 1,5l che eroga 156CV e un quattro cilindri di 2,0l con 204CV. Con un prezzo base di 29.900€ sul mercato italiano. Essa è disponibile in 4 allestimenti: Essential, Classic, Favoured e JCW.

Mini Cooper: tutte le novità in arrivo

Le dimensioni della vettura sono rispettivamente di 4.036mm in lunghezza, 1.744mm in larghezza e 1.464mm in altezza. Prevede un passo allungato di 72mm e una carrozzeria di 172mm. Tali caratteristiche garantiscono maggiore spazio interno. È presente poi un bagagliaio che offre una capacità di 275l. Ma è estendibile fino a 925l abbassando i sedili posteriori. Esternamente, il modello af 5porte mantiene il look distintivo del marchio. Dispone infatti di una griglia ottagonale e fari a LED circolari. Le opzioni per i cerchi variano da 16 a 18 pollici. Mentre la gamma di colori disponibili per la carrozzeria comprende undici varianti.

Internamente il veicolo rispecchia lo stile minimalista della versione a 3porte. Un display circolare OLED da 9,4 pollici che sostituisce la strumentazione tradizionale. Così da poter visualizzare tutte le informazioni della vettura e di gestire le funzionalità del sistema di intrattenimento. Quest’ ultimo è basato sulla piattaforma Operating System 9. Include poi un assistente vocale attivabile con il comando “Hey MINI” o tramite il pulsante al volante “push-to-talk”. In più, la funzione Digital Key Plus permette di trasformare lo smartphone nella chiave dell’automobile.

Insomma, la nuova MiniCooper garantisce così un mix di prestazioni, sicurezza e tecnologia all’avanguardia. Le vettura resta così fedele a quelle caratteristiche che hanno da sempre distinto il suo marchio.