Google ha recentemente lanciato un nuovo Feature Drop per i dispositivi Pixel. Tra le novità più rilevanti, c’è l’introduzione di Gemini Nano per Pixel8 e 8a, una funzione AI on–device attivabile come opzione per sviluppatori, e Car Crash Detection su Watch 2, un sistema di rilevamento degli incidenti stradali. Il rollout di suddette novità è attualmente in corso e si concluderà nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, Google ha rilasciato l’aggiornamento QPR3 di Android 14, includendo le patch di sicurezza di giugno per i Pixel dal 5a in poi.

Gemini Nano rappresenta il debutto dell’AI on-device sulla serie 8 e 8a, permettendo agli sviluppatori di attivarla. In questo modo si ripropone di migliorare le prestazioni delle applicazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale. Inoltre, ora su Pixel8, 8Pro e 8a, la funzione Riepilogo nell’app Registratore utilizza Gemini per creare riassunti più dettagliati e accurati delle conversazioni, con la capacità di identificare e includere i nomi degli interlocutori.

Google rilascia nuove interessanti novità

I modelli Pixel8a, 8 e 8Pro possono ora essere collegati a schermi esterni tramite USB-C, migliorando la versatilità di utilizzo per la visualizzazione di contenuti su display più grandi. La funzione Trova il tuo telefono è stata migliorata per funzionare anche quando il telefono ha la batteria scarica, rendendo più facile il recupero del dispositivo smarrito.

L’app Fotocamera ora identifica automaticamente il momento migliore per uno scatto HDR+, riducendo la probabilità di foto con occhi chiusi. È stata aggiunta la possibilità di scegliere manualmente quale obiettivo utilizzare per uno scatto. Inoltre, ora è possibile effettuare una ricerca inversa direttamente dal registro delle chiamate, migliorando la gestione di quelle sconosciute.

L’applicazione Wallet si arricchisce di funzionalità, permettendo di catalogare un numero crescente di documenti e introducendo l’integrazione con PayPal su Pixel Watch 2. Il sistema di rilevamento degli incidenti stradali su Pixel Watch 2 rileva automaticamente gli incidenti stradali anche senza lo smartphone. In caso di incidente, lo smartwatch verifica se l’utente risponde. Inoltre, se necessario, invia una chiamata di emergenza per riferire la posizione.

Gli utenti di Pixel Watch possono accedere ai dispositivi della smart home in modo più semplice, grazie all’integrazione diretta con Google Home. Inoltre, i Tablet possono ricevere notifiche dai campanelli smart e permettere l’interazione con chi è alla porta utilizzando la modalità Hub.

L’aggiornamento Android 14 QPR3 porta diverse novità, tra cui la sezione Suggerimenti nella lista dei widget, modifiche al menu Impostazioni relative a Password, passkey e compilazione automatica, e nuove opzioni di sensibilità al tocco e feedback aptico. Inoltre, la sezione Sicurezza e privacy è stata arricchita con nuove funzionalità per proteggere i dati degli utenti. Infine, la modalità webcam Android è stata migliorata per offrire una qualità video superiore. È importante sottolineare che ciò comporta un maggior consumo energetico.