Su WhatsApp sta circolando un nuovo messaggio che informa gli utenti di essere stati selezionati per un lavoro online. Nel testo viene spiegato che l’occupazione è molto semplice e permetterà loro di guadagnare dai 50 ai 500 euro. Inoltre, le prime 30 persone riceveranno subito 10euro. Tale annuncio è particolarmente attraente soprattutto per i neolaureati in cerca di un’occupazione temporanea, con l’illusione di guadagnare rapidamente e senza vincoli di orario. Il messaggio continua specificando che il lavoro può essere sia part-time che full-time, e che la fascia di età lavorativa va dai 23 ai 55 anni. Per confermare la partecipazione, è richiesto di cliccare su un link per contattare il servizio clienti e candidarsi per la posizione.

Una nuova truffa circola su WhatsApp

Anche se l’offerta sembra allettante, ci sono diversi segnali di allarme. L’invito proviene infatti da un numero straniero, precisamente dall’Indonesia (+62), e spesso è indirizzato a persone che non hanno mai inviato candidature per tale lavoro. Si tratta di una truffa nota come “Task Scam“. Una frode che deve essere immediatamente segnalata e bloccata.

Una volta che l’utente risponde al messaggio, viene contattato da un presunto responsabile del servizio clienti, il quale fornisce un link per assegnare le prime mansioni. Questi compiti possono sembrare innocui, come mettere “like” a post o seguire alcuni profili social. Dopo aver completato suddette attività, all’utente viene richiesto di aprire un portafoglio per criptovalute. Qui riceve i primi pagamenti, generalmente non superiori ai 50 euro. Per guadagnare di più, viene chiesto agli utenti di effettuare un “upgrade” del profilo, che richiede un pagamento.

Ciò porta i truffatori a ottenere i dati di pagamento della vittima. Mentre quest’ultima continua a svolgere compiti sempre più complessi, rischiando di compromettere ulteriormente le proprie finanze. La truffa ha avuto una diffusione significativa, con segnalazioni di casi e perdite ingenti, come in Svizzera e Gran Bretagna. Qui sono registrati danni per circa 100milioni di euro.

Le autorità invitano gli utenti a non rispondere mai a messaggi ricevuti da numeri sconosciuti. Inoltre, è importante non cliccare su link sospetti ricevuti tramite e-mail, su WhatsApp o tramite SMS. È fondamentale non fornire mai dati personali o informazioni bancarie a chi promette facili guadagni e lavori ben retribuiti, poiché queste offerte nascondono spesso tentativi di frode. La prudenza e la verifica delle fonti rimangono quindi gli strumenti più efficaci per difendersi da questi raggiri e proteggere la propria sicurezza finanziaria e personale online.