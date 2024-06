Nel cuore di Maranello, il V12 non è solo un motore. Ma un’icona di potenza e prestazioni che ha definito la Ferrari per generazioni. L’ azienda ha sempre dimostrato un impegno senza compromessi per la tradizione e l’innovazione. Ecco perché ha dichiarato fermamente la sua intenzione di continuare a equipaggiare i suoi modelli con il leggendario motoreV12 aspirato. Ovviamente fino a quando le leggi lo consentiranno. Tale decisione riflette il profondo rispetto della società per la sua eredità storica. Ma soprattutto il desiderio di offrire un’esperienza di guida unica agli appassionati di tutto il mondo.

Ferrari e il legame con la sua storia

Emanuele Carando, responsabile del Marketing Prodotto, ha sottolineato che il V12 è una parte intrinseca dell’identità del brand. Assolutamente in grado di suscitare emozioni uniche tra gli affezionati. Nonostante la crescente pressione per ridurre le emissioni e adottare tecnologie più sostenibili, Ferrari sta esplorando anche l’uso di carburanti alternativi. Proprio al fine di garantire la continuità del V 12 nel rispetto delle future normative ambientali. Carando ha perciò enfatizzato l’importanza di bilanciare innovazione e tradizione. In particolare evidenziando come l’introduzione di powertrain ibridi sui modelli 296 e SF90 sia stata una scelta strategica. Così da mantenere alte capacità e conformarsi alle leggi vigenti.

La recente presentazione della Ferrari 12Cilindri è stata accolto con entusiasmo. Essa è equipaggiata con un potente V12 da 830CV. In grado di raggiungere 9.250 giri al minuto. Ruggero Cevolani, responsabile del progetto power train, ha spiegato che pur avendo la capacità di spingere il motore fino a 10.000giri/min, è stato deciso di limitarlo a 9.500giri/min. Al fine di ottimizzare l’erogazione di potenza. Questo approccio riflette l’impegno del brand per mantenere elevate capacità. Ma anche per innovarsi in modo responsabile, rispettando le esigenze ambientali globali.

Nel contesto della transizione verso una mobilità più sostenibile, Ferrari ha anche annunciato lo sviluppo di una vettura completamente elettrica che debutterà nel 2025. Questo passo segna un nuovo capitolo nella storia del marchio. Il quale si propone di combinare la tradizione di eccellenza ingegneristica con l’avanguardia tecnologica dei veicoli elettrici.