Il mondo della telefonia mobile è in fermento da un po’ di tempo, con gli operatori consolidati che combattono per resistere all’onda dei gestori virtuali. In questa battaglia per restare competitivi, Vodafone si prepara a lanciare un assalto con offerte senza precedenti. Mentre CoopVoce si distingue come uno dei principali protagonisti del settore.

A tal proposito Vodafone, di recente, ha presentato due promozioni altamente competitive. Mettendo in mostra la sua determinazione a non lasciare spazio alla concorrenza.

Vodafone: in prima linea con promo da urlo

Le “Silver” di Vodafone offrono un pacchetto completo con minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri. La differenza tra le due proposte sta nella quantità di dati inclusi. La prima include 100GB e la seconda addirittura 150GB, entrambi in 4G. Queste offerte sono proposte rispettivamente a soli 7,99€ e 9,99€ al mese. Però c’è un vantaggio ancora più allettante per i clienti che aderiscono al servizio di ricarica automatica gratuito SmartPay. Essi infatti possono ottenere fino a 50GB extra. È interessante notare che queste soluzioni sono riservate esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad o da altri gestori virtuali. Evidenziando la strategia di Vodafone nel conquistare una nuova fetta di mercato.

D’altra parte, CoopVoce non è da meno nel suo intento di conquistare il cuore dei consumatori con la sua offerta EVO 200. Questo pacchetto completo prevede minuti illimitati verso tutti i numeri e 1000 SMS disponibili. Accompagnati da una generosa dose di 200GB di Internet in 4G. Il tutto al vantaggioso prezzo fisso di 7,90€ al mese. In più, la.prima attivazione è totalmente gratuita per tutti. Il gestore si posiziona così come un’alternativa attraente per coloro che cercano un servizio completo a un prezzo conveniente. Con queste mosse strategiche, Vodafone e CoopVoce dimostrano di essere pronti a lottare per mantenere la loro posizione nel mercato altamente competitivo della telefonia mobile.