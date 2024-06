Apple non ha ancora effettuato il suo ingresso nel mercato dei dispositivi pieghevoli. Tale “ritardo” non ha fermato alcuni rumor a riguardo. In molti stanno ipotizzando che l’azienda di Cupertino stia lavorando ad un nuovo iPhone. E c’è di più. Diverse voci stanno ipotizzando che potrebbero esserci diversi dispositivi pieghevoli. L’ultima notizia proviene dall’analista Jeff Pu di Haitong International, noto per aver recentemente previsto l’introduzione di un iPhone 17 “Slim” al posto del modello Plus.

Apple sta lavorando agli iPhone pieghevoli?

Secondo Pu, Apple starebbe ideando un nuovo iPhone con display pieghevole da 7,9 pollici. Ciò suggerisce che il dispositivo non adotterà il form factor a conchiglia come i Samsung Galaxy Z Flip né quello a libretto come i ZFold. È stato ipotizzato che potrebbe presentare un design simile a quello del Huawei Mate Xs2. Dunque, con lo schermo che si piega esternamente e si appoggia sul retro del dispositivo. L’analista prevede che l’iPhone pieghevole arriverà sul mercato alla fine del 2026.

Inoltre, Pu ha fornito dettagli sul form factor del primo dispositivo pieghevole di Apple, che secondo i rumor sarà un MacBook da 20,3 pollici. Qui il design dovrebbe essere simile a quello del laptop ThinkPad X1 Fold di Lenovo. La produzione di massa del MacBook pieghevole è prevista per la fine del 2025, un anno prima rispetto all’iPhone.

Suddetto scenario rappresenta una mossa strategica per Apple, che potrebbe rivoluzionare il mercato con soluzioni innovative. Il ritardo nell’ingresso dell’azienda di Cupertino nel mercato dei dispositivi pieghevoli rispetto ai concorrenti potrebbe rappresentare una strategia. In questo modo Apple ha avuto modo di osservare ed imparare dall’esperienza dei suoi rivali. Un processo che gli ha permesso di perfezionare i propri prodotti. Le aspettative sono alte e l’attesa per l’arrivo di un iPhone e un MacBook pieghevoli cresce sempre di più. D’altronde la fedeltà di molti utenti verso il marchio li porta ad aspettare con ansia il debutto dei nuovi dispositivi Apple.