Apple ha annunciato la diffusione del suo Vision Pro a nuovi mercati internazionali. Il visore sarà disponibile in tutti gli Apple Store di Cina continentale, Hong Kong, Giappone, Singapore, Australia, Canada, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, e sull’Apple Store online a partire da $3.499 (U.S.), con capacità di 256GB, 512GB e 1TB. L’Italia, purtroppo, non è inclusa in questa prima fase. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha espresso il suo entusiasmo riguardo all’espansione.

Apple Vision Pro arriva sul mercato internazionale

Durante il keynote di apertura della WWDC, l’azienda di Cupertino ha presentato visionOS 2, la nuova versione del sistema operativo per il visore, disponibile in versione stabile in autunno. La prima beta è già stata rilasciata, con una serie di nuove funzionalità. Tra queste, un algoritmo avanzato di machine learning che permette di trasformare le foto in ricordi 3D, gesti delle mani intuitivi per accedere alla vista Home, nuove funzioni per lo schermo virtuale del Mac, una modalità Viaggio migliorata per un’esperienza più fluida su rotaia, l’opzione Utente ospite, e miglioramenti per le app Mindfulness, Safari e Apple TV.

Una novità significativa è la partnership con Canon. Apple e Canon hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo obiettivo per fotocamere mirrorless progettato per catturare video spaziali per il Vision Pro. L’obiettivo Canon RF-S7.8mm F4 STM DUAL, specifico per la fotocamera Canon EOS R7, è dotato di ottiche duali e di un meccanismo di autofocus ad alta velocità, che garantisce la cattura di video spaziali nitidi anche in condizioni di illuminazione difficili. I filmati possono essere elaborati tramite l’app EOS VR Utility di Canon, ottimizzando i contenuti per il visore. Questo obiettivo sarà disponibile entro la fine dell’autunno, con dettagli sui prezzi ancora da annunciare.

Il sistema operativo visionOS integra potenti funzioni di accessibilità, reimmaginate per lo spatial computing. Funzionalità come VoiceOver, Zoom, Filtri colore, Controllo interruttori e Accesso guidato offrono un’esperienza inclusiva per tutti gli utenti. Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di selezionare il metodo di input che preferiscono con l’opzione “Controllo puntatore” e “Controllo con ritardo“. Oltre che attivare il tracciamento oculare con l’occhio dominante. Entro la fine dell’anno, visionOS supporterà le trascrizioni live a livello di sistema e sarà compatibile con apparecchi acustici Made for iPhone e processori acustici per impianti cocleari.