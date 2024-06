Logitech è a conti fatti una delle migliori realtà per quanto riguarda la realizzazione di accessori per l’informatica, infatti nel corso degli anni è stata perfettamente in grado di mettere sul mercato prodotti di altissimo livello, pur mantenendo comunque prezzi non propriamente economici (come si sa, la qualità si paga). Uno dei più richiesti dal pubblico resta sicuramente essere Logitech MX Master 2S, che oggi viene fortemente scontato da Amazon.

Disponibile solo nella sua variante per destrimani, infatti presenta il giusto alloggiamento per il pollice, con disposizione apposita di tasti laterali, utilissima per espandere la produttività, è in vendita su Amazon in più colorazioni. Il prodotto viene realizzato nel giusto mix tra plastica ed un rivestimento soft touch che facilita non di poco la presa anche con mani sudate, sebbene dall’altro lato della medaglia tenda a sporcarsi molto più rapidamente e facilmente.

Logitech MX Master 2S: uno dei prezzi più bassi

Uno dei prezzi più bassi in circolazione è stato applicato direttamente su Logitech MX Master 2S, il mouse wireless dalla qualità superiore al normale. Il suo listino, a conti fatti almeno, sarebbe di 119 euro, ma solamente per poco tempo viene ridotto del 26%, così da riuscire ad arrivare a spendere solamene 87,99 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

Il prodotto presenta tante peculiarità che gli permettono di distinguersi dalla massa, ad esempio ha tasti personalizzabili praticamente su tutta la superficie, sopratutto sul lato destro, con DPI personalizzabile, rotellina dalle velocità regolabili, scorrimento su qualsiasi superficie senza particolari problemi, e la possibilità di memorizzare fino a 3 device. Avete capito bene, inferiormente è presente un piccolo pulsante che permette di effettuare lo switch tra 3 dispositivi, così da velocizzare il collegamento agli stessi, senza attese o ritardi.