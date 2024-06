Negli ultimi giorni, una serie di anticipazioni ha alimentato l’entusiasmo per le innovazioni che Apple potrebbe rivelare durante la World Wide Developers Conference (WWDC) del 2024, prevista per iniziare il 10 giugno. Contrariamente a quanto atteso in precedenza, sembra che l’evento di quest’anno si concentrerà esclusivamente sull’aggiornamento dei sistemi operativi anziché sull’introduzione di nuovo hardware.

Fonti vicine a Bloomberg, tra cui l’esperto Mark Gurman, suggeriscono che il fulcro delle discussioni sarà il rilascio dei nuovi sistemi iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 e il poco conosciuto visionOS 2.0. L’obiettivo primario di queste presentazioni sarà illustrare i vantaggi delle evoluzioni software, che includono miglioramenti sostanziali nelle interazioni tramite l’intelligenza artificiale.

Miglioramenti e Personalizzazione degli Utenti Apple

Un aspetto rilevante degli aggiornamenti di Apple comprende un importante potenziamento del suo assistente virtuale, Siri. Le innovazioni includeranno l’introduzione di nuove capacità basate su intelligenza artificiale che permetteranno agli utenti di gestire funzioni specifiche delle app native con comandi vocali. Queste capacità di elaborazione, per la maggior parte, saranno gestite localmente sui dispositivi, sebbene alcune funzioni più complesse richiederanno ancora l’assistenza dei data center di Apple.

L’attenzione si sposterà anche sulla personalizzazione della schermata home di iOS, con nuove opzioni per la modifica del colore delle icone delle app e la disposizione delle stesse. Queste modifiche mirano a offrire agli utenti un maggiore controllo su come desiderano che i loro dispositivi appaiano e funzionino, riflettendo così le loro preferenze personali.

In aggiunta, Apple prevede di lanciare emoji personalizzate tramite una funzionalità di intelligenza artificiale e di rinnovare molte delle app integrate, migliorando applicazioni come Mail, Foto e Messaggi. Vi sarà anche un’intensificazione dell’integrazione tra le app di Calendario e Promemoria, offrendo un’esperienza più fluida e coesa.

Infine, le ultime novità includono un rifacimento dell’app Impostazioni con una interfaccia più ordinata e una maggiore personalizzazione del Centro di Controllo, che dovrebbe arricchirsi di nuovi widget, inclusi quelli per la gestione di HomeKit e un migliorato controllo della riproduzione musicale. Questi aggiornamenti rappresentano un ulteriore passo di Apple verso un ecosistema sempre più personalizzato e integrato, consolidando la propria reputazione di innovatore tecnologico nel settore.