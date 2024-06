Apple: il suo iPhone pieghevole è previsto con un display da 7,9 pollici

Il mondo degli smartphone corre veloce verso il futuro e già con il presente sta dimostrando di aver fatto passi avanti importanti. Sono diverse le aziende che si sono approcciate in modo diverso alla realizzazione dei loro dispositivi, una tra tutte Samsung. Apple continua ad osservare tutto dall’alto, come se stesse aspettando il momento giusto per mostrare a tutti le sue capacità. Per quanto concerne i pieghevoli infatti l’azienda di Cupertino ha preferito fino ad ora restare fuori, ma qualcosa effettivamente starebbe bollendo in pentola.

Secondo quanto riportato ultimamente, sono sempre più insistenti le voci che vedono pronto all’arrivo un iPhone pieghevole anche se non per quest’anno. Qualcuno parla addirittura del 2026 ma al momento stanno arrivando sempre più indiscrezioni. Pare infatti che Apple stia lavorando al suo pieghevole depositando dei brevetti. Come sempre l’azienda aspetta che siano gli altri a fare dei passi in avanti per poi arrivare e provare a farlo meglio.

iPhone pieghevole: il display dovrebbe arrivare a 7,9 pollici con un design avvolgente

Stando a quanto riportato da alcuni analisti esperti nel settore, Apple avrebbe pensato ad un prodotto eccezionale da lanciare nel mondo dei pieghevoli. Il primo iPhone del nuovo corso foldable dovrebbe mostrare un display da 7,9 pollici e non ha conchiglia. Lo schermo dovrebbe infatti ripiegarsi esternamente finendo la sua corsa sul retro dello smartphone stesso.

Le voci parlano dell’arrivo previsto per fine 2026, per cui restano in linea con quanto anticipato durante le scorse settimane. Al momento non si sa praticamente nient’altro di questo dispositivo, il quale secondo alcuni leaker, era stato addirittura accantonato da Apple per alcune incompatibilità. Al momento invece il progetto sembra più vivo che mai, anche se ci sarà bisogno di capire gli altri dettagli.

L’obiettivo è ovviamente quello di fornire una sorta di contraddittorio a Samsung e agli altri colossi che sembrano già ben avviati nel settore dei pieghevoli.