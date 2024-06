Il mondo dell’elettronica e dell’informatica di consumo ha visto l’esplosione nell’ultimo anno di un nuovo concept di prodotto che ha conquistato davvero tantissimi utenti, si tratta delle console PC portatili, un tipo di prodotto pensato per giocare come se si stesse utilizzando un PC ma in formato piccolo e maneggevole però dotato di hardware in grado di far girare per un discreto periodo di tempo tutti i videogiochi, ovviamente ottimizzati ad hoc.

Ebbene sul mercato sta per arrivare un nuovo prodotto targato Adata, parliamo di XPG Nia, una chiara risposta alle altre console già in circolazione che offre però alcune peculiarità che la rendono decisamente accattivante per un giocatore, vediamo di cosa si tratta.

Pensata per i modder e non solo

La console in questione consente per la prima volta nella storia di questi prodotti la possibilità di upgrade per RAM e Storage, XPG infatti consente di espandere la RAM fino a 64Gb utilizzando i nuovi moduli in formato CAMM2, per quanto riguarda lo storage invece, è presente un comodo pannello posteriore che consente un facile accesso all’unità S55 M.2 2230, con capacità fino a 2TB di Adata, la console supporterà però fino a 8TB di memoria di archiviazione.

Come se non bastasse è presente uno schermo inclinabile che una volta aperto oltre a migliorare l’ergonomia di visione, migliora anche la ventilazione della console promuovendone il raffreddamento.

Come se non bastasse, Adata ha pensato di rendere la console personalizzabile, al che ha rilasciato online i file per la stampa 3D delle parti esterne, così come le specifiche complete di componenti come la scheda madre per favorire altri progetti di riuso.

Adata ha dotato la sua XPG Nia di un SoC AMD Ryzen 7040 (Phoenix) per cercare anche di mantenere il prezzo decisamente più accessibile, che oscillerà tra i 500 e i 600 euro, il tutto resta però ancora da valutare.