Volkswagen T-Roc 2025: restyling elegante e tecnologico

Dopo numerose foto spia comparse sul web durante i test invernali, la Volkswagen T-Roc 2025 debutta. Si presenta al mondo con un restyling completo e con motorizzazioni diversificate. Questa sarà l’ultima versione del fortunato B-SUV di Volkswagen a essere dotata di motore a combustione interna. La transizione verso l’elettrico è già stata segnata con l’annuncio della Id.Roc.

La nuova T-Roc 2025 a livello estetico si avvicina molto alla Volkswagen Tiguan. L’auto sfoggia una silhouette più elegante rispetto al modello attuale. Il design sofisticato è evidente a partire dalla parte anteriore, dove un pannello retroilluminato collega i fari IQ Light LED Matrix. Il cofano curvo e la griglia a forma di clessidra aggiungono poi un tocco di aggressività. La fiancata mantiene la classica linea, mentre il posteriore presenta un look differente, caratterizzato da gruppi ottici dal design geometrico che danno un aspetto nuovo al veicolo.

Com’è all’interno e quanto costa la nuova Volkswagen T-Roc

All’interno, la T-Roc 2025 presenta l’ultima versione della piattaforma MQB del Gruppo Volkswagen. Questa piattaforma ha permesso il raggiungimento di una tecnologia di un altro e superiore livello. Ora, il modello comprende un nuovo schermo per il sistema di infotainment da 12,9″ avente integrato anche ChatGPT, connettività wireless e ricarica, regalando un nuovo modo di guidare più avanzato e comodo. L’illuminazione ambientale e i materiali di alta qualità completano l’ambiente dando al tutto un aspetto accogliente.

Le motorizzazioni della nuova T-Roc comprendono diverse opzioni per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Tra le novità troviamo un motore ibrido da 1,5 litri con una potenza fino a 147 CV e una versione plug-in hybrid con un’autonomia fino a 100 km e una potenza massima di 268 CV. Non manca anche l’opzione diesel, una costante nelle proposte Volkswagen, mentre è attesa anche una versione R con caratteristiche estetiche e prestazionali migliorate.

La nuova Volkswagen T-Roc dovrebbe arrivarci tra le mani l’anno prossimo, ma non si sa se verso metà 2025 o se a dicembre. I prezzi, per fortuna, non dovrebbero essere tanto diversi quelli attuali, il che rende la T-Roc 2025 un SUV elettrico accessibile per un pubblico più ampio di quanto ci si aspetterebbe.