SwitchBot, leader nel settore del retrofitting e dell’automazione per la casa intelligente, annuncia con orgoglio il lancio del SwitchBot Water Leak Detector, progettato per offrire una protezione completa contro i danni causati dall’acqua in casa, garantendo una maggiore tranquillità ai proprietari di casa. Il SwitchBot Water Leak Detector è un’aggiunta fondamentale per qualsiasi abitazione, grazie alle sue funzionalità avanzate e alle prestazioni affidabili per proteggere le case di tutto il mondo.

Rilevamento avanzato delle perdite ovunque

Il SwitchBot Water Leak Detector consente agli utenti di monitorare a distanza le perdite d’acqua da qualsiasi luogo grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi, offrendo una grande accessibilità per ricevere avvisi in tempo reale e registrazioni dettagliate delle perdite d’acqua, che possono aiutare notevolmente a prevenire allagamenti. Che siano a casa o fuori, gli utenti possono rimanere informati sulle situazioni di perdita tramite l’app SwitchBot. Inoltre, il supporto Matter sarà abilitato per il SwitchBot Water Leak Detector entro la fine dell’anno.

Capacità di monitoraggio complete

Dotato di funzionalità 3 in 1 per il rilevamento di gocciolamenti, immersione e livello dell’acqua, il SwitchBot Water Leak Detector è dotato di quattro sensori sulla parte superiore e inferiore. Questi sensori possono rilevare livelli d’acqua fino a 0,5 mm, fornendo avvisi precoci per vari problemi idrici come tubazioni gocciolanti e immersione del pavimento. Utilizzato con un cavo sensore da 1 metro, il SwitchBot Water Leak Detector consente il rilevamento in aree difficili da raggiungere, come sotto i frigoriferi e dietro le lavatrici.

Molteplici metodi di allarme per una consapevolezza a 360 gradi

Il Water Leak Detector dispone di quattro metodi di allarme per garantire che gli utenti siano prontamente avvisati:

Allarmi sonori : emette un allarme da 100dB per avvisare gli utenti in casa, che può essere disattivato se necessario;

: emette un allarme da 100dB per avvisare gli utenti in casa, che può essere disattivato se necessario; Notifiche dell’app : invia notifiche push all’app SwitchBot;

: invia notifiche push all’app SwitchBot; Avvisi email : fornisce notifiche via email fino a 10 indirizzi;

: fornisce notifiche via email fino a 10 indirizzi; Avvisi vocali: si integra con Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT e SmartThings per le notifiche vocali.

Design durevole e di lunga durata

Costruito per resistere a condizioni difficili, il SwitchBot Water Leak Detector ha un grado di impermeabilità IP67, che lo rende adatto per ambienti ad alta umidità. Anche quando è completamente sommerso, continua a funzionare e può essere riutilizzato dopo l’asciugatura. È alimentato da due batterie AAA, che forniscono fino a 24 mesi di utilizzo. L’app SwitchBot monitora anche il livello della batteria, inviando avvisi quando la batteria è scarica.

Applicazioni versatili per la protezione della casa

Il SwitchBot Water Leak Detector è ideale per monitorare varie aree soggette a perdite:

Seminterrati: scaldabagni, impianti idraulici, sistemi HVAC e garage.

Cucine: lavastoviglie, frigoriferi, lavelli e armadi.

Lavanderie: lavatrici e aree circostanti.

Bagni: WC, lavabi, docce e lavelli sottopiano.

Soggiorni e camere da letto: finestre, balconi e riscaldamenti.

Altre aree: soffitte, soffitti, cabine di imbarcazioni, camper, magazzini, sale computer e cantine.

Prezzi e disponibilità

Il SwitchBot Water Leak Detector è disponibile al prezzo consigliato di €21,99. Una versione migliorata con cavo sensore è disponibile anche a €23,99. Entrambi i modelli possono essere acquistati tramite il sito web ufficiale di SwitchBot e su Amazon.