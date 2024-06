Al Computex di Taipei di quest’anno MSI ha deciso di lasciare il segno con un colpo d’artigli per così dire, ha infatti presentato una revisione anche abbastanza anticipata della sua console handheld MSI Claw, parliamo di Claw 8 AI Plus, una revisione in chiave intelligenza artificiale della sua console portatile.

Partiamo dal presupposto che non si tratta di una seconda generazione della console di MSI bensì di un refresh che dovrebbe arrivare nel corso della seconda metà dell’anno, i punti forti su cui gioca MSI sono il grande schermo da 8″ (da cui deriva il numero 8 nel nome della console) e la nuova CPU Intel Lunar Lake, sulla base della quale MSI ha inserito la dicitura “AI Plus” in quanto in grado di sostenere i carichi di lavoro AI.

Solo l’inizio

Il Product Management Director di MSI per la linea Claw Clifford Chun ha raccontato alcuni interessanti dettagli sui piani aziendali, confermando che MSI rilascerà un’altra console handheld nel corso dell’anno identica alla precedente ma con una scheda tecnica rinnovata e che implementerà la nuova CPU di Intel Lunar Lake, ma non è finita qui, i dettgali succulenti sono arrivati dopo, quest’ultimo ha infatti rivelato che “stiamo già pianificando Claw 2, Claw 3 e Claw 4. Abbiamo una lunga roadmap biennale su cui stiamo lavorando. Continueremo a spingere sui nuovi form factor, sulle nuove idee e sulle nuove CPU”.

Insomma pare proprio di capire MSI voglia puntare in modo concreto sulle console portatili, di conseguenza ha progettato una roadmap a lungo termine che però sembrerebbe non includere al momento AMD nei piani, puntando di conseguenza su Intel, non a caso tra le dichiarazioni figura anche: “Al momento non stiamo puntando al mercato AMD. Ma non si sa mai: magari ci penseremo con Claw 3 o Claw 4″, non rimane dunque che attendere per vedere cosa arriverà nel concreto.