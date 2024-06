Vodafone ha battuto Iliad: le 2 offerte Silver fino a 200 GB

È stato fatto un grande valzer tra i gestori stando a quanto riportato da molti utenti, ai quali non sono più legati come un tempo ad un solo provider. Diverse aziende hanno intrapreso percorsi diversi o meglio si sono trovate a dover cambiare. Stando a quanto riportato, tra i gestori più importanti del momento non poteva che rientrare il nome di Vodafone.

L’azienda infatti ha messo a disposizione dei suoi utenti più possibilità uniche nel loro genere, come ad esempio quella di rientrare con prezzi molto più bassi rispetto a quelli delle offerte solite. Tutto ciò è stato necessario per contrastare alla grande ascesa dei gestori virtuali, ai quali hanno infatti intrapreso un percorso totalmente nuovo e prolifico.

Vodafone, le Silver tornano per stupire e lo fanno con tanti giga

Con queste offerte, si può risparmiare avendo tutto. Lo dimostra Vodafone integrando all’interno delle due Silver minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti. Questi sono i contenuti che le promozioni hanno in comune, ma non bisogna dimenticare che differiscono per i giga. La prima, quella che costa 7,99 € al mese, ne offre 100, mentre la seconda, che costa 9,99 € al mese, ne offre 150. Ovviamente sono inclusi tutti i servizi gratuiti per quanto riguarda il servizio clienti.

Il vero vantaggio di sottoscrivere queste due offerte è quello di risparmiare il primo mese in quanto Vodafone garantisce entrambe le soluzioni a 5 € per i primi 30 giorni. Il primo pagamento partirà quindi dal secondo mese in poi, o meglio il primo pagamento al prezzo indicato in alto.

Nessun problema per chi vuole avere qualche giga in più, siccome Vodafone, sottoscrivendo il servizio di ricarica gratuita SmartPay, regala 50 giga da accumulare con quelli presenti nelle due Silver. Da non dimenticare però che l’offerta è soggetta alla provenienza degli utenti, in quanto devono necessariamente arrivare da Iliad o da un gestore virtuale.