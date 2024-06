A quanto pare, per alcuni clienti di rete mobile dell’operatore telefonico italiano sta per arrivare una brutta sorpresa. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’operatore ha comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni per alcune sue offerte mobile. Questa volta gli aumenti saranno decisamente elevati, dato che potranno arrivare anche a 4 euro in più al mese. Secondo quanto è emerso, questi aumenti saranno introdotti a partire dal mese di luglio 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, nuova batosta, stanno per arrivare aumenti fino a 4 euro

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico italiano Vodafone ha comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni. Come già accennato in apertura, questi aumenti saranno applicati sul costo di alcune offerte di rete mobile. Rispetto a quanto accaduto in passato, poi, questa volta si tratterà di aumenti consistenti, pari fino a 4 euro in più al mese.

Queste rimodulazioni dovrebbero essere introdotte a partire dalla giornata del 10 luglio 2024. Come spesso accade, l’operatore telefonico ha deciso di comunicare l’arrivo di questi aumenti tramite una apposita comunicazione con una nuova campagna SMS. Per il momento, sembra che saranno coinvolte soltanto alcune delle offerte di rete mobile proposte dall’operatore.

Gli utenti potranno dunque decidere se accettare queste modifiche delle condizioni contrattuali. In caso contrario, gli utenti potranno esercitare il proprio diritto di recesso senza penali e senza costi extra se effettueranno apposita comunicazione entro 60 giorni dall’arrivo della comunicazione da parte di Vodafone. Per esercitare il diritto di recesso, gli utenti potranno fare apposita comunicazione in vari modi, tra cui:

• Recandosi presso uno dei negozi Vodafone

• Inviando una raccomandata A/R all’indirizzo Servizio Clienti Vodafone, Casella Postale 190 – 10015 Ivrea (TO),

• Inviando una PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it

• Chiamando il Servizio Clienti Vidafone al numero 190 oppure 42590

Vi terremo comunque aggiornati non appena riguarderanno conferme ufficiali sui nomi delle offerte mobile che saranno coinvolte dagli utenti