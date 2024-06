Vodafone: giugno entra nel vivo con due offerte Silver e un regalo

Le grandi gesta di un gestore come Vodafone sono ormai sotto gli occhi di tutti fin da sempre. Questo provider non ha alcun bisogno di presentazioni e lo sta dimostrando passo passo ancora una volta, come se fosse nuovo e gli toccasse rimettersi in gioco improvvisamente. Effettivamente gli ultimi tempi non avevano sorriso al provider italiano, il quale ha ritenuto opportuno raccogliere le sue forze e sparare nuove offerte mobili. Queste hanno fin da subito messo in chiaro le cose: Vodafone vuole dominare e vuole farlo con le sue solite offerte, quelle che già a fine 2023 avevano tenuto in mano il pallino del gioco.

Almeno per il momento sono tre le soluzioni disponibili che fanno parte della stessa gamma, ovvero la Silver. Basta infatti partire dalla prima per capire che si tratta di soluzioni straordinarie. All’apparenza entrambe le offerte mobili sembrano molto simili ma si differenziano per i prezzi e per i contenuti lato Internet.

Vodafone: tornano le Silver migliori e lo fanno con tantissimi giga disponibili

Secondo quanto riportato, sono molte le persone che hanno pensato di rientrare a far parte di Vodafone. Il gestore, lato mobile, ha deciso di mettere a disposizione tutto quello che c’è di meglio nel suo armamentario. Le offerte Silver sono infatti disponibili e con i migliori contenuti del momento.

Partendo con la prima proposta, si può notare fin da subito che il prezzo è vantaggioso: costa solo 7,99 € al mese. Al suo interno minuti senza limiti, 200 SMS e 100 giga in 4G.

La seconda offerta segue le stesse orme ma costa 9,99 € al mese semplicemente perché offre di più. Oltre ai minuti e ai messaggi sopra indicati, ci sono 150 giga in 4G.

Entrambe le risoluzioni solo per il primo mese costeranno 5 € in promo agli utenti, ma non tutti potranno sottoscriverle. Si tratta di soluzioni legate solo a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.