Una nuova vettura all’orizzonte per Hyundai, stiamo parlando dello Hyundai Inster, il SUV 100% elettrico del segmento A che proprio in questi giorni ha fatto la prima apparizione con un teaser decisamente intrigante rilasciato dalla stessa azienda.

Il nome Inster prende direttamente dalla vettura Hyundai Capser, proposta in sud corea con motore a benzina nel 2021, e prende ispirazione dalle parole innovativo ed intimo. Il modello punta a stabilire nuovi standard all’interno del proprio segmento, almeno per quanto riguarda autonomia, sicurezza, praticità e tecnologia, ridefinendo a tutti gli effetti ciò che gli utenti si possono aspettare da una vettura di questo segmento.

Hyundai Inster: alcune immagini

L’azienda ha rilasciato alcune immagini nelle quali si possono notare determinati tratti del SUV ultracompatto, con possibilità di evidenziarne il carattere robusto, con una firma luminosa a LED (per quanto riguarda il diurno nella parte anteriore), con tema pixel, che risulta essere caratteristico per le vetture EV della stessa azienda, ritrovabile negli indicatori di direzione ed anche nella fanaleria posteriore.

Il nuovo modello vuole stabilire nuovi standard anche per quanto riguarda l’autonomia, con ciclo WLTP che permetterà di raggiungere i 355km. Questo è quanto sappiamo fino ad ora della Hyundai Inster, vettura che verrà ufficialmente svelata nel mese di Giugno, in occasione del Busan International Mobility Show in Corea del Sud.

Ora non ci resta che attendere qualche settimana per vederla ufficialmente dal vivo e scoprirne appieno tutte le specifiche tecniche, per poi attenderla anche in Europa e toccarla con mano, anche con una nostra recensione approfondita. L’indirizzo è chiaro, anche Hyundai sta puntando molto forte sull’elettrico, individuato da tutti come segmento del futuro per quanto riguarda le varie motorizzazioni e le auto per gli utenti privati, sebbene comunque sia ancora difficile pensare di assistere al cambio radicale promesso entro il 2035, ma staremo a vedere cosa accadrà.