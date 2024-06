Vodafone, offerte Silver a partire da 7,99 euro: ecco fino a 200 GB

Vodafone ha subito un po’ l’arrivo dei gestori virtuali in questi anni ed è per tale motivo che era necessaria una rielaborazione delle offerte. Il pubblico ormai gira intorno a tutte quelle che sono le opportunità meno costose e che garantiscono più contenuti.

Con tutti i gestori che ci sono in giro era necessario riuscire a dare una prova di forza e Vodafone lo sta facendo. Il gestore rosso è arrivato sul mercato con le sue due offerte per eccellenza, ovvero la Silver 100 e la Silver 150.

Vodafone: le offerte del momento entusiasmano gli utenti, ecco le Silver

A primo impatto potrebbe andar bene già la prima delle due soluzioni, in quanto costa solo 7,99 € al mese. Questa promo consente agli utenti di poter portare a casa ogni mese minuti senza limiti e 200 messaggi con 100 giga in 4G.

L’altra offerta mobile di Vodafone invece si spinge fino a 150 giga in 4G con un prezzo mensile di soli 9,99 €.

Forse è passato inosservato un concetto nelle ultime campagne promozionali di Vodafone: l’azienda colorata di rosso offre una grande opportunità. Tutti gli utenti che vogliono aggiungere ancora dei giga alle loro offerte, possono farlo semplicemente scegliendo un servizio gratuito. Con SmartPay, utile per effettuare automaticamente la ricarica direttamente tramite il proprio conto bancario, si possono avere 50 giga in più tutti i mesi da sommare alle due offerte sopra descritte. Da non dimenticare anche un’altra grande concessione: solo per il primo mese entrambe le offerte costeranno 5 €.

L’altro grande vantaggio che offre Vodafone è sicuramente quello di poter navigare all’estero con una quota di giga disponibili in roaming. Ultimo ma non meno importante c’è un altro aspetto: queste offerte non possono essere scelte da tutti gli utenti. Conta infatti il fattore legato al gestore di provenienza: solo chi arriva da Iliad o da un gestore virtuale, può approfittare delle Silver.