L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile si dimostra sempre ricco di sorprese e soprattutto di offerte estremamente vantaggiose. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha svelato la disponibilità di due nuove offerte di rete mobile. Stiamo parlando in particolare delle offerte mobile denominate Kena Promo Rush 130 e Kena Promo Rush 150 e con entrambe sarà disponibile una super promozione con primo mese gratuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile stupisce ancora con le super offerte Kena Promo Rush 130 e 150

Nel corso delle ultime ore il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibili all’attivazione due nuove super offerte mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle nuove offerte mobile della gamma Kena Promo Rush. Con il debutto di queste offerte, l’operatore ha inoltre deciso di proporre una super promozione.

In particolare, gli utenti che attiveranno una delle due nuove offerte potranno avere gratuitamente senza costi il primo rinnovo dell’offerta. Si tratta quindi di un’occasione imperdibile per passare all’operatore telefonico virtuale Kena. La prima di queste nuove offerte è Kena Promo Rush 130. Quest’ultima, in particolare, offre fino a 130 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G con una velocità massima fino a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti. Il costo per il rinnovo mensile di questa offerta è di 6,99 euro. La seconda offerta è invece Kena Promo Rush 150. Come suggerisce il nome, con questa promozione gli utenti avranno a disposizione fino a 150 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.

Si ricorda comunque che, con entrambe le offerte, sarà possibile ricevere fino a 100 GB di traffico dati extra se si sceglierà il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica.