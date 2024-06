Telepass: i clienti scappano e approfittano delle Offerte Unipolmove

L’annuncio dei rincari di Telepass che partiranno ad inizio luglio ha portato ad una vera e propria fuga della clientela. Molti hanno infatti scelto di optare per offerte più vantaggiose ed economiche. Tra queste, UnipolMove è la scelta preferita dagli utenti insoddisfatti che sono rimasti scottati dagli aumenti Telepass e che hanno preferito cambiare.

UnipolMove ha saputo approfittare del malcontento generato dagli aumenti di Telepass, offrendo una promozione molto vantaggiosa che scadrà il 25 giugno. Sottoscrivendo un nuovo contratto UnipolMove Base entro questa data, i clienti possono avere gratis un anno di canone. Nel momento in cui il periodo promozionale giungerà al termine, il costo sarà comunque molto diverso e nettamente più economico di quello Telepass. Il prezzo mensile UnipolMove è infatti di soltanto 1,50 euro al mese. L’attivazione e la consegna sono entrambe gratuite, così come lo sono i due dispositivi inclusi. Al termine della promozione, il primo dispositivo avrà un costo mensile di 1,50 euro, mentre l’altro costerà appena 1 euro ogni mese.

Cosa scegliere al posto di Telepass?

UnipolMove permette di usufruire del servizio di telepedaggio su tutto il territorio italiano, con l’eccezione dell’estero e della Sicilia, al momento. Oltre al pagamento dei pedaggi, il servizio consente di pagare i parcheggi convenzionati e le strisce blu, offrendo un’esperienza di mobilità comoda e integrata. Il pagamento avviene mensilmente, contrariamente alla cadenza trimestrale di Telepass, permettendo una gestione delle spese più regolare e prevedibile.

Telepass, come ben saprete, è il servizio storico di telepedaggio in Italia, ma ha recentemente annunciato aumenti dei canoni mensili che hanno scatenato un putiferio tra la clientela. UnipolMove è una valida alternativa e ha tariffe competitive, soprattutto grazie alla promozione attuale come abbiamo potuto vedere. Dona agli utenti servizi di telepedaggio su tutto il territorio italiano (esclusa la Sicilia), pagamento di parcheggi convenzionati e strisce blu, con una gestione delle spese mensile. Altra alternativa da considerare è MooneyGo. Esso propone servizi di pagamento dei pedaggi e gestione delle spese di mobilità con tariffe e funzionalità che possono variare.