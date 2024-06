Apple continua a innovare il settore degli auricolari wireless con l’introduzione di funzionalità rivoluzionarie. Queste ultime miglioreranno significativamente l’esperienza degli utenti. Con il rilascio di iOS 18 previsto per l’autunno, l’azienda di Cupertino ha in serbo aggiornamenti importanti per gli AirPods. Si tratta di innovazioni mirate ad assistere chi ha problemi di udito. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Mark Gurman, Apple svelerà al prossimo WWDC una serie di nuove caratteristiche. Tra cui un innovativo test dell’udito e un sistema di apparecchio acustico integrato.

Apple: le novità non sono finite

Il test dell’udito consentirà alle persone di eseguire una valutazione della propria capacità uditiva direttamente attraverso i propri AirPods. Questa sorta di “piccolo esame” riproduce vari toni e suoni per determinare lo stato di salute dell’utente. Una cosa simile a come l’app ECG dell’Apple Watch monitora la salute cardiaca. Gurman ha sottolineato che l’obiettivo dell’ azienda è quello di aiutare le persone a individuare eventuali problemi di ascolto in modo tempestivo. Offrendo così un ulteriore strumento per il monitoraggio della salute personale. Alcune di queste funzionalità potrebbero non essere disponibili immediatamente con il rilascio di iOS18. Ma saranno parte integrante dei nuovi modelli di Air Pods attesi entro la fine dell’anno.

Oltre al test dell’udito, Apple ha in programma di integrare un sistema di apparecchio acustico nei suoi auricolari. Questa funzione trasformerà le cuffiette in veri e propri strumenti di supporto per coloro che ne hanno bisogno. Offrendosi come un’alternativa tecnologica avanzata agli apparecchi acustici tradizionali. I dettagli completi di questa innovazione saranno probabilmente svelati più avanti nell’anno. L’ annuncio fa parte di una strategia più ampia della società per rendere i suoi dispositivi sempre più indispensabili nella vita quotidiana di ciascun individuo. Non solo per l’intrattenimento ma anche per la salute in generale.

Questi aggiornamenti seguono le migliorie introdotte con iOS 17. Le quali hanno già visto l’implementazione di funzionalità come l’audio adattivo e il volume personalizzato. Così da rendere l’uso degli AirPods ancora più su misura per le esigenze individuali. Con iOS 18, Apple punta a portare questa personalizzazione a un livello superiore. Consolidando la posizione dei suoi accessori non solo come auricolari di alta qualità, ma anche come prodotti di supporto sanitario di ultima generazione.