Rincari Telepass: nuove tariffe e cambiamenti a partire da luglio

A partire dal 1 luglio gli abbonamenti Telepass subiranno un aumento per chi è già cliente del servizio. Il piano Base, per essere precisi, passerà a 3,90 euro al mese, mentre il piano Plus a 4,90 euro al mese, esclusi ribassi dovuti ad eventuali promozioni. Oltre a queste tariffe cambierà anche il servizio “a consumo” Pay Per Use.

Telepass ha rinnovato qualche giorno fa le sue offerte a Canone Zero per i normali servizi in abbonamento, ma ci sono delle novità a riguardo. Coloro che preferiscono un piano “a consumo”, pagando soltanto quando utilizzano effettivamente il dispositivo, vedranno delle modifiche ai prezzi fra un paio di settimane.

Le modifiche applicate da Telepass al servizio Pay Per Use

Fino al 30 giugno 2024 il servizio Pay Per Use costa 2,50 euro e si attiva nell’esatto momento in cui si passa anche solo attraverso un pedaggio, si parcheggia in un luogo convenzionato o si usa uno degli altri servizi inclusi nel piano. Da luglio verranno modificate sia il costo che le modalità con cui si paga il Pay Per Use Telepass.

Il costo sarà di 1 euro al giorno quando si utilizza il dispositivo Telepass per il telepedaggio autostradale e quando si usano gli altri servizi inclusi nel pacchetto. Ciò significa che se, per esempio, si utilizza il pedaggio e un parcheggio convenzionato nello stesso giorno, il costo sarà di 2 euro fino alle 23:59. Questo cambio rende il Pay Per Use molto meno conveniente per chi prima lo utilizzava ogni giorno o comunque abbastanza spesso.

Il costo di attivazione del servizio rimane invariato a 10 euro sia a giugno che dal 1 luglio in poi. Chi è interessato a un piano a consumo, arrivati a questo punto, dovrebbe seriamente considerare le offerte della concorrenza. UnipolMove e MooneyGo potrebbero essere una buona scelta. Ad ora entrambi propongono tariffe che partono da 0,50 euro al giorno, il che li rende più convenienti rispetto al nuovo modello per il Pay Per Use di Telepass.