Autonomia e costi: il dibattito sulle batterie delle auto elettriche

Se c’è una cosa su cui tutti siamo d’accordo quando si parla di auto elettriche, è che le batterie sono la chiave di tutto. È come il cuore dell’intera operazione: senza di esse, non andiamo da nessuna parte. Ma non è solo una questione di partenza, no, è una questione di quanto lontano possiamo arrivare. Le dimensioni delle batterie fanno la differenza tra una gita tranquilla in campagna e una corsa piena di ansie verso la stazione di ricarica più vicina.

Un’autonomia senza limiti (o quasi)

E parlando di batterie, entriamo nel territorio dei costi. Ora, abbiamo già sentito parlare delle super auto elettriche con batterie da capogiro, ma la vera domanda è: valgono davvero quei prezzi che superano i 100.000 euro? Beh, l’International Council On Clean Transportation (ICCT) ci ha dato qualche idea interessante.

Diciamo che le auto con queste mega batterie possono viaggiare come il vento, anche 700-800 km con una sola carica. Ma l’ICCT ci ha detto che, sinceramente, la maggior parte di noi si accontenterebbe di meno. Intorno ai 250 km, per essere precisi. Quindi, sì, le super batterie possono darti l’indipendenza di cui hai bisogno per non dover fare soste troppo frequenti, ma il prezzo da pagare… beh, è salato.

Guarda questo esempio: c’è la Fiat 600e, un’auto con un’autonomia di 400 km e un prezzo di 35.000 euro. E poi c’è la Mercedes EQS, con un’autonomia simile ma un prezzo che ti fa girare la testa: 129.000 euro. Ora, ti lascio fare i conti. C’è una differenza di quasi 100.000 euro! E tutto questo per un po’ più di autonomia? Hmm, forse c’è qualcosa che non quadra.

Ma c’è di più. Oltre i 600 km di autonomia, i costi e l’impatto ambientale salgono in modo esponenziale. Parliamo soprattutto di SUV e berline di lusso con batterie gigantesche. Quindi, secondo l’ICCT, forse è meglio considerare qualcosa di più moderato. Ti risparmi soldi e aiuti anche l’ambiente.

Scegli la batteria che ti serve davvero

La morale della storia è questa: scegliere la batteria giusta può fare una grossa differenza. Non solo sul tuo portafoglio, ma anche sull’ambiente. Quindi, la prossima volta che pensi di prendere quella super batteria, fai un salto indietro e chiediti se davvero ne hai bisogno. Potresti trovarti sorpreso dalla risposta.