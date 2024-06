Realme sta ultimando gli ultimi aspetti per il lancio dello smartphone Realme GT 6 a livello globale. Il device è stato oggetto di tantissime indiscrezioni che ne hanno svelato gran parte delle caratteristiche tecniche. Tuttavia, con l’avvicinarsi del lancio ufficiale, anche gli ultimi dettagli sono stati svelati dagli analisti di settore.

Proviamo a ricapitolare quella che sarà la scheda tecnica del Realme GT 6 raccogliendo tutte le indiscrezioni attualmente trapelate. Dal punto di vista estetico, il nuovo flagship manterrà un certo legame con l’altro modello già annunciato, il GT 6T.

A differenziare i due device sarà quello che si nasconde all’interno della scocca. Infatti, il nuovo device del produttore cinese sarà spinto dal Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3. Il SoC è pensato per la fascia alta del mercato e la conferma arriva dal punteggio di 1.65 milioni ottenuto sulla piattaforma benchmark AnTuTu.

Realme GT 6 si preannuncia uno smartphone top di gamma molto interessante grazie alla dotazione hardware di altissimo livello

Un ulteriore elemento distintivo dello smartphone sarà il sistema di dissipazione del calore. Il SoC di fascia alta potrà esprimere le massime prestazioni grazie ad un sistema a camera di vapore da primato. Con una superficie di 10,014 millimetri quadrati, il Realme GT 6 avrà il sistema di raffreddamento a camera di vapore più esteso nel settore smartphone.

Le performance saranno garantite anche dalla RAM di tipo LPDDR5X e memoria di archiviazione UFS 4.0. La batteria da 5.500 mAh garantirà l’ampia autonomia ma ad impressionare è la tecnologia di ricarica rapida a 120W. Il produttore afferma che sarà possibile ottenere il 50% della capacità totale in appena 10 minuti. Con una ricarica complessiva della durata di meno di mezz’ora, lo smartphone sarà al 100% dell’autonomia.

Il debutto di Realme GT 6 è atteso per il prossimo 20 giugno. Non resta che attendere ancora pochi giorni per assistere al lancio e scoprire gli ultimi dettagli ufficiali sul device.