IM LS7 Max: tecnologia straordinaria per lo scattante SUV elettrico

Il Chongqing International Auto Show 2024 ha visto il debutto della nuova IM LS7 Max, un SUV elettrico di lusso proposto nelle versioni LS7 Max Elite e LS7 Max Lux, con prezzi a partire rispettivamente da circa 38.500 euro e circa 41.050 euro. IM Motors, marchio del gigante automobilistico cinese SAIC, ha quindi presentato un modello che potrebbe rappresentare un’interessante opzione per il mercato europeo, viste le imminenti ambizioni di espansione del marchio.

Le sue dimensioni generose garantiscono ampio spazio interno, rendendo il SUV ideale per chi cerca comfort e versatilità. I sedili posteriori reclinabili aggiungono un ulteriore livello di comfort per i passeggeri. Il SUV è dotato di avanzate funzionalità di guida assistita, con la possibilità di installare due sensori LiDAR sul tetto, come mostrato in alcune immagini ufficiali. La piattaforma dei sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) è gestita dal potente chip Nvidia Orin X, che garantisce prestazioni elevate e sicurezza.

L’interno e le motorizzazioni disponibili del nuovo SUV elettrico

L’interno della IM LS7 Max segue uno stile minimalista ma straricco di tecnologia. La plancia presenta infatti due ampi schermi aventi diverse funzioni. Lo schermo principale è da 26,3″ ed include la strumentazione digitale e il sistema di infotainment. Il secondo, invece, è destinato al passeggero ed al suo intrattenimento e misura 15,5″. Sulla console centrale è poi presente un ulteriore schermo da 12,8″, utilizzato per gestire diverse funzioni del SUV, tra cui il sistema di climatizzazione.

La IM LS7 Max ha in equipaggiamento un motore elettrico da ben 250 kW che eroga tocca una coppia massima di 475 Nm. Ciò consente al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,5 secondi. L’auto è disponibile all’acquisto con due tipologie di batteria, che consentono una differente autonomia. La prima è da 90 kWh e l’altra, più potente, è da 100 kWh con un’autonomia di 640 km. Il SUV possiede anche quattro ruote sterzanti, che vanno a migliorare la manovrabilità e la stabilità del veicolo.