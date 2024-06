Realme rinnova il suo impegno nel settore dell’alimentazione dei dispositivi mobili con una recente innovazione. Si tratta di un nuovo sistema per la ricarica rapida da 300W. La notizia è stata svelata dal responsabile marketing di Realme-Global, Francis Wong. In realtà, l’azienda si impegna da sempre in tale settore.

Nel 2021, ha introdotto la DartCharge da 65W con il GT Master Edition che alimenta una batteria da 4300mAh in 33minuti. L’anno successivo è arrivato il GTNeo3 con ricarica rapida da 150W. In questo caso, una batteria da 4500mAh può essere alimentata al 50% in appena cinque minuti.

Realme introduce un nuovo sistema di ricarica rapida

Le innovazioni non sono terminate qui. Il GT Neo5 (2023) Realme ha superato ulteriormente le aspettative. Il merito va al sistema di ricarica elettrica ultrarapida da 240W in grado di caricare un dispositivo in soli 10minuti. Considerando quanto detto, è ipotizzabile che il successore del GT Neo5 possa essere equipaggiato con la nuova tecnologia rapida da 300W.

Francis Wong ha offerto alcuni dettagli su tale tecnologia emergente. In una dimostrazione, è stato mostrato come il telefono raggiunga il 50% di carica in meno di tre minuti. Mentre la ricarica completa è effettuata in soli 5minuti. Ci sono però anche delle preoccupazioni legittime riguardo suddetta tecnologia. È utile evidenziare che ci sono anche degli svantaggi. Il primo è rappresentato dal surriscaldamento del dispositivo. Come noto, tale fenomeno potrebbe, infatti, compromettere la longevità della batteria. Per risolvere la problematica Realme potrebbe valutare l’implementazione di sistemi avanzati di raffreddamento (ad esempio le camere di vapore). In questo caso il lato negativo è rappresentato dall’aumento dei costi che porterebbe ad un prezzo finale del dispositivo più alto.

Sarà interessante osservare come Realme riuscirà a bilanciare l’efficienza della ricarica con la gestione del calore e la durata della batteria, oltre a vedere se altre aziende seguiranno questo esempio, spingendo ulteriormente l’innovazione tecnologica in questo campo.