realme GT 6 Series: il 20 giugno arriva a Milano la serie con AI

Non perde tempo ancora una volta quello che è il marchio di smartphone con la crescita più rapida al mondo, ovvero realme. L’azienda ha deciso di annunciare qualcosa che farà molto piacere agli utenti: i nuovi flagship della serie GT 6 arriveranno il 20 giugno a Milano per un evento mondiale che sarà il primo globale dell’azienda e che si terrà in Europa. Questo per dimostrare quanto questo mercato sia centrale e strategico per il brand.

Arriva la nuova Serie GT 6 di realme a Milano il 20 giugno

Secondo quanto riportato da realme, la prossima serie GT verrà presentata come “Flagship Killer potenziata dall’AI”. Il destino è già scritto: supererà i suoi predecessori. realme GT 6 ha l’obiettivo di conquistare il mercato degli smartphone di fascia alta interpretando il ruolo di “Flagship Killer”, il tutto insieme a realme GT 6T, posizionato come “Flagship Performance nella fascia media”.

Questi modelli offrono prestazioni eccezionali e tante funzioni nuove. Sono inoltre pronti a ridefinire il panorama degli smartphone di ultima generazione. La nuova serie integra funzionalità AI all’avanguardia tutte nuove: ad esempio, con la combinazione di algoritmi AI e un chipset ad alte prestazioni, il telefono permette di girare video in ambienti molto bui. Questo aspetto eleva le capacità video in notturna a nuovi livelli, consentendo a ogni utente di catturare semplicemente tutti i dettagli notturni godendo dei vantaggi dell’imaging mobile. L’obiettivo di realme è quello di rendere popolare la tecnologia AI per il pubblico più giovane in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale dell’azienda, la conferenza stampa per il lancio globale del realme GT 6 sarà alla portata di tutti. Verrà infatti trasmessa in live streaming su tutti i canali ufficiali del brand, sia su YouTube che su Facebook e TikTok. L’appuntamento dunque è per il prossimo 20 giugno, per cui vi consigliamo di non prendere impegni.