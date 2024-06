Il Pixel Watch 3 è stato rivelato in alcune immagini render pubblicate da 91mobiles.com in collaborazione con OnLeaks. Il lancio ufficiale del Watch3 è previsto per il prossimo autunno, insieme alla seconda generazione di dispositivi Fold e alla serie Pixel9.

Al momento, le informazioni disponibili sul Watch 3 sono limitate. Secondo alcune indiscrezioni il dispositivo presenterà due diverse dimensioni. Dovrebbe supportare anche la tecnologia di comunicazione a corto raggio Ultra–Wideband. Dal punto di vista del design, sembra che il Pixel Watch 3 non si discosterà molto dal suo predecessore. Le immagini mostrano un dispositivo che mantiene le stesse linee del Watch2, con un display circolare da 1,2pollici e il sistema operativo Wear OS.

In arrivo il nuovo Pixel Watch 3: ecco i dettagli emersi

Una delle poche differenze significative che si possono notare riguarda lo spessore del nuovo modello. Quest’ultimo sembra essere leggermente superiore rispetto a quello del 2023. Suddetto aumento potrebbe essere dovuto all’inclusione di una batteria più capiente, che supererebbe i 306mAh presenti nel Pixel Watch 2. Dettaglio che potrebbe portare ad un’autonomia maggiore.

C’è di più. Le dimensioni del nuovo modello saranno di 40,79x40,73x14mm. Nonostante le somiglianze estetiche, l’aggiornamento delle specifiche tecniche potrebbe rendere il Pixel Watch 3 una scelta attraente per coloro che cercano un dispositivo più potente e con maggiore autonomia. Per avere conferma delle indiscrezioni e delle caratteristiche elencate sarà necessario attendere l’annuncio ufficiale previsto per l’autunno. Nel frattempo, le immagini render offrono un’anteprima di quello che potrebbe essere l’assetto del nuovo smartwatch di Google.

Il Watch 3 si inserisce in un contesto di continua evoluzione. L’azienda di Mountain View sembra voler mantenere un design familiare e apprezzato. Allo stesso tempo, intende concentrarsi su miglioramenti tecnici e funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze degli utenti. Con l’arrivo del Pixel Watch 3, della seconda generazione di Fold e della serie Pixel9, l’autunno si prospetta un periodo molto interessante per gli appassionati di tecnologia e i fan del marchio.