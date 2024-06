Samsung Galaxy Tab S9 è il tablet che tutti devono acquistare subito oggi, un prodotto che riesce a convincere con prestazioni e specifiche tecniche di pregevole fattura, ad un prezzo che finalmente risulta essere più accessibile per il pubblico.

Pensare di spendere poco su questo dispositivo è finalmente possibile con l’aiuto di un cashback che Samsung ha deciso di attivare sul proprio sito ufficiale. Tutti gli utenti che lo acquisteranno, potranno registrarlo sul sito ufficiale di Samsung, chiamato comunemente Samsung Members, ed avere diritto a ricevere un rimborso massimo di 400 euro (da notare che la registrazione dovrà essere completata entro e non oltre il 23 agosto 2024).

Samsung Galaxy Tab S9: offertissima oggi

Quanti di voi hanno sperato di avere la possibilità di acquistare il tablet di casa Samsung? scommettiamo tantissimi, ebbene oggi è possibile averlo con uno sconto praticamente unico nel suo genere. Il prezzo consigliato del prodotto in questione sarebbe di 1049 euro, cifra che viene ridotta del 5% di base da Amazon, sino da arrivare a 999 euro. A questo punto entra in gioco Samsung, con il suo cashback di 400 euro, così da aiutarvi a spendere sempre meno. L’acquisto è da completare al seguente link.

E’ quasi superfluo sottolineare la grande qualità del tablet in questione, essendo un prodotto con sistema operativo Android 13, la promessa da parte di Samsung di aggiornarlo nel medio/lungo periodo, ed in grado di presentare certificazione IP68, per la resistenza agli schizzi d’acqua e la polvere, oltre a tutto ciò che circonda la qualità delle prestazioni: SoC Snapdragon 8 Gen2, batteria da 8400 mAh, oppure un display Dynamic Amoled 2X da 11 pollici con refresh rate elevato, così da riuscire senza troppi problemi a godere di una incredibile multimedialità.