La tecnologia ormai è parte integrante anche del mondo del calcio e lo dimostrano le squadre nei loro continui lavori per rendere le loro sedi e i loro stadi sempre più all’avanguardia. Il Barcelona ha annunciato di aver sottoscritto un nuovo accordo strategico con Fortinet, azienda che diventerà l’Official Cybersecurity Partner dell’Espai Barça fino al 30 giugno 2028.

È proprio questa la collaborazione che porterà la sicurezza delle strutture della squadra, compreso il prossimo Spotify Camp Nou, ad essere ambienti digitali sicuri. Ci penserà la nuova piattaforma Security Fabric a rendere tutto possibile, o almeno così è stato annunciato. In realtà sarà l’intero Espai Barça, il polo che comprende le strutture del Barcelona, ad integrare questa novità. Il club catalano vuole infatti puntare sulle tecnologie più avanzate per migliorare la sicurezza ma anche l’esperienza di tifosi e visitatori. Questo fa capire dunque le intenzioni del club che intende essere sempre al passo con i tempi anche per la sicurezza informatica.

Il Barcelona al top della tecnologia di sicurezza con Fortinet

L’implementazione di questa nuova piattaforma detta Fortinet Security Fabric integrerà al suo interno i Next Generation Firewall FortiGate. Il loro compito sarà quello di proteggere il Wi-Fi dello stadio, l’infrastruttura OT e anche il data center. La sicurezza Zero Trust Network Access ed endpoint di Fortinet si occuperà invece della protezione degli utenti e dei dispositivi che accedono alle applicazioni da ogni luogo.

In più, la gestione centralizzata compresa di analisi di sicurezza AI-powered consentirà di avere una visibilità completa della rete. Da qui ne deriverà un netto miglioramento della sicurezza ma soprattutto l’efficienza dello Spotify Camp Nou. Queste le parole da parte del club dopo l’annuncio della partnership con Fortinet:

“Questa iniziativa pone in auge il nostro impegno riguardo all’innovazione e alla tecnologia e la volontà del club nell’offrire la migliore esperienza“.