Iliad mette a disposizione dei nuovi utenti una promozione imperdibile. Quest’ultima permetterà di ottenere una connettività ottimale e conveniente. L’offerta presenta è Flash200 ideata per tutti gli utenti che cercano un servizio completo e allo stesso tempo economicamente vantaggioso. Con soli 9,99euro al mese, infatti, gli abbonati possono usufruire di 200GB in 4G, 4G+ e 5G. Ciò significa che gli utenti possono navigare in internet, guardare video in streaming e utilizzare le proprie app preferite senza preoccuparsi di superare i limiti di traffico dati.

Iliad Flash 200 offre un pacchetto super a tutti i nuovi utenti

Oltre ai 200GB di dati, la promo include minuti e SMS illimitati. Non risultano, inoltre, vincoli contrattuali o costi nascosti. In questo modo viene garantita una connessione affidabile e trasparente. L’attivazione dell’offerta è estremamente semplice. Inoltre, richiede un costo iniziale di soli 9,99euro. Inoltre, per chi ama viaggiare, Iliad ha pensato a tutto. Gli utenti potranno usufruire di 11GB extra dedicati al roaming in Europa, rendendo la navigazione all’estero più semplice. Inoltre, i minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali permetteranno di chiamare senza limiti geografici.

La stabilità e la trasparenza delle offerte Iliad sono un altro grande vantaggio. Le tariffe non cambiano nel tempo, garantendo una connessione di qualità e prezzi convenienti a lungo termine. Inoltre, una serie di servizi aggiuntivi è inclusa gratuitamente, come il servizio “Mi richiami” e l’uso dell’hotspot senza costi aggiuntivi, rendendo questa offerta una delle più complete disponibili nel mercato della telefonia mobile.

È importante affrettarsi però. Flash 200 è disponibile solo per un periodo limitato. L’offerta scade alle 17:00 del 27 giugno, quindi non perdete l’occasione di passare a Iliad e approfittare di una connettività conveniente e senza limiti. Se intendete cambiare gestore e cercate una promo ricca con una tariffa vantaggiosa bisogna affrettarsi e non lasciarsi sfuggire questa incredibile opportunità di migliorare il proprio piano tariffario con Iliad.