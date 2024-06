A quanto pare la gara degli operatori telefonici alla conquista del mercato per il mese di giugno sembra essere più avvincente che mai, tutti i maggiori operatori stanno infatti aggiornando i propri cataloghi con promozioni ad hoc e pensate per soddisfare tutte le necessità degli utenti e soprattutto inserire anche un’opzione dedicata al 5G, divenuto ormai l’ultima frontiera per uscire a incentivare gli utenti a sottoscrivere una promozione.

Ovviamente Iliad vuole dire la sua all’interno di questo contesto e per farlo ha deciso di sfruttare appieno le proprie possibilità con delle promozioni senza alcun dubbio competitive che includono anche i 5G, vediamole insieme.

Ecco le tre promo di Giugno

Flash 200

Garantisce 200Gb di traffico dati con connessione in 5G attiva e senza nessun costo aggiuntivo con inclusi minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri, il prezzo è di 9,99 euro al mese.

Flash 250

Garantisce 250Gb di traffico dati con connessione in 5G attiva e senza nessun costo aggiuntivo con inclusi minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri, il prezzo sale però ad 11,99 euro al mese.

Flash 150

La più economica delle promo, offre 150Gb di connessione a internet però alla velocità del 4G e non il 5G, restano invariati i minuti e gli SMS illimitati verso tutti.

Come se non bastasse Iliad fa anche un regalo a tutti coloro che decidono di sottoscrivere una promozione dal costo pari a 9,99 € al mese in su, per gli utenti in questione infatti sarà possibile attivare la fibra ottica Iliad nei propri salotti ad un costo mensile scontato pari a 19,99 € al mese piuttosto che 24,99 € al mese, uno sconto dunque di cinque euro mensili che sicuramente rende il binomio mobile e casa decisamente conveniente e competitivo.

Se dunque foste interessati ad una promozione che include il 5G o che vi consenta di avere uno sconto su una connessione da casa Iliad è certamente l’operatore che fa per voi.