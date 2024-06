CoopVoce contro Iliad: le migliori offerte partono da 7 euro fino a 250 GB

In questo momento il gestore di riferimento che tutti potrebbero prendere in esame per scegliere una delle sue offerte è CoopVoce. Il provider virtuale rende ancora una volta disponibile la sua top promo, ma in questo caso con un prezzo più basso.

Chi cercava qualcosa di interessante, può rifarsi certamente alla nuova EVO 200, un’offerta che oggi costa solo 7,90 € al mese per sempre. Ci sono ancora pochi giorni per sottoscriverla senza pagare il primo mese e il costo di attivazione. Al suo interno ci sono minuti illimitati, 1000 SMS e 200 giga in 4G.

CoopVoce sovrastata da Iliad che lancia tre offerte Flash tutte da scoprire

Anche oggi si torna a parlare insistentemente di Iliad che infatti propone delle offerte straordinarie. CoopVoce aveva preso il largo ma il gestore che ha appena compiuto sei anni in Italia ha voluto dare prova della sua presenza. Sono infatti tre le offerte che sono state lanciate ufficialmente durante questo mese di giugno da Iliad, che vuole in ogni modo attirare verso di sé anche coloro che erano più restii. Di fronte a tre promozioni mobili di questo genere è difficile restare con le mani in mano: sono arrivate insieme le Flash migliori di sempre.

È proprio la prima ad attirare subito l’attenzione, in quanto si parte con 200 giga al mese con la rete 5G gratuita. Di contorno ci sono minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e il servizio clienti. Il prezzo mensile è di 9,99 € al mese per sempre.

Oltre a questa soluzione però c’è anche quella totalmente nuova, ovvero la Flash 250. Tale soluzione arriva addirittura a 250 giga con il 5G e costa 11,99 € al mese per sempre.

A chiudere ci pensa l’offerta Flash 150, soluzione mobile che con 7,99 € al mese garantisce minuti e messaggi illimitati come le altre due offerte ma con 150 giga in 4G.