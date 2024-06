CoopVoce: l’offerta migliore ha 200 GB ed è anche gratis

C’era bisogno di un tocco in più per CoopVoce per riuscire a dominare nel mondo dei virtuali e non solo. Il gestore sta riuscendo a tirare fuori dalle sue capacità grandi soddisfazioni, tutto per merito dei contenuti ma soprattutto dei prezzi mensili. Quando CoopVoce ha sfidato le grandi realtà, come TIM, gestore che gli fornisce anche l’appoggio per la rete, ha preso in mano tutte le sue forze e ha dato grande prova di maturità.

Ad oggi basta andare sul sito ufficiale per scoprire quali sono le migliori proposte. Tra queste svettano di sicuro le promo della linea EVO, tra le quali ce n’è una che almeno per qualche altro giorno gode di un prezzo di vendita esclusivo e anche di due regali. L’offerta migliore disponibile sul sito ufficiale infatti prevede anche un periodo promozionale.

CoopVoce: le migliori offerte hanno una regina e si chiama EVO 200, ecco i dettagli

Chiunque abbia dato uno sguardo al sito ufficiale del gestore virtuale CoopVoce, si sarà reso conto che sono davvero tante le opportunità. L’offerta che in questo momento sta raccogliendo più consensi è sicuramente la nuova EVO 200, una soluzione mobile che include al suo interno tutto quello che serve e anche un prezzo straordinario.

CoopVoce ha pensato di partire fin da subito forte includendo minuti senza limiti verso tutti i gestori senza alcuna distinzione. Si prosegue con 1000 SMS verso tutti e si termina con il colpo grosso: ben 200 giga in 4G ogni mese per navigare sul web. Il prezzo mensile è davvero straordinario in quanto è calato ancora: l’offerta costa 7,90 € mensili per sempre. CoopVoce però garantisce a tutti una grande opportunità solo per il primo mese, a patto che l’offerta venga sottoscritta entro il tempo prestabilito. Fino al prossimo 16 giugno, scegliere la EVO 200 significa non pagare il primo mese e il costo di attivazione.