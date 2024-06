TIM e CoopVoce hanno tutto: 4 offerte fino a 300 GB in 5G

Tutte e tre le offerte di TIM attualmente disponibili garantiscono minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi, differenziandosi per la quantità di giga, la qualità di rete e ovviamente per il prezzo. Partendo dalla Power Special, ecco 300 giga in rete 5G ogni mese a 9,99 €. Con la Power Iron e la Power Supreme Easy ci sono rispettivamente 150 e 200 giga in 4G per 6,99 e 7,99 € al mese.

Solo per il primo mese poi gli utenti potranno evitare di pagare in quanto ad offrire ci pensa TIM. Queste soluzioni mobili sono destinate solo ed unicamente a coloro che provengono da un gestore virtuale o da Iliad.

CoopVoce apre la sfida: il gestore virtuale imita TIM e offre grandi possibilità con la EVO 200

Serviva qualcosa di realmente straordinario ad un gestore virtuale come CoopVoce per tenere il passo della casa madre TIM. Effettivamente le offerte che si sono alternate negli ultimi tempi hanno dimostrato di averne eccome di qualità, mettendo a disposizione degli utenti tutti i contenuti migliori e ottimi prezzi mensili. Sul sito ufficiale si può vedere quali sono le soluzioni più interessanti, partendo proprio dall’ultima.

La EVO 200 di CoopVoce è ancora disponibile e consente a tutti di poter avere a disposizione le migliori opportunità partendo dai minuti senza limiti verso tutti i gestori. Si aggiungono anche 1000 SMS verso tutti e 200 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile è di soli 7,90 € per sempre, senza rimodulazioni.

Il grande vantaggio di questa offerta è senza ombra di dubbio il periodo promozionale: come TIM, anche CoopVoce garantisce il primo mese gratuito e il costo di attivazione annullato, almeno fino al 16 giugno. L’offerta è disponibile sul sito ufficiale del provider ed include tutte le novità.

Come sempre il gestore virtuale non esclude alcun utente dal sottoscrivere questa promozione mobile. Bisogna solo andare sul sito e scegliere ciò che si desidera senza problemi.