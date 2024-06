WhatsApp: è arrivato finalmente il nuovo modo gratuito per spiare

Come capita spesso, ci sono dei titoli di terze parti che possono tornare utili a chi ama usare applicazioni molto famose. Queste soluzioni servono per integrare diverse altre funzionalità già esistenti o per inibirle totalmente. Quando si parla di WhatsApp, tutti sanno la trafila che è stata fatta per quanto concerne lo spionaggio: esistevano infatti delle app a pagamento che prima consentivano di spiare gli utenti in ogni momento, venendo a conoscenza del contenuto delle loro conversazioni.

Ad oggi tutto ciò non è altro che un lontano ricordo in quanto non esistono più applicazioni di questo genere. WhatsApp ha fatto di tutto pur di debellarle e a quanto pare ci è riuscita alla grande. La piattaforma di messaggistica ha infatti dimostrato di tenere tanto alla privacy dei suoi utenti ed è per questo motivo che tutti si fidano. Non tutti però sapevano che esisteva un’applicazione di terze parti molto famosa e in grado di mettere in difficoltà chiunque senza che manco se ne accorga: stiamo parlando di Whats Tracker, app gratuita e legale.

WhatsApp: per spiare le persone senza essere troppo indiscreti, ecco Whats Tracker

Contrariamente a tutte le applicazioni che consentivano di spiare le persone su WhatsApp conoscendo i contenuti delle loro chat, Whats Tracker fa altro. Questa applicazione di terze parti infatti garantisce la possibilità di conoscere i movimenti, ovvero di sapere l’entrata e l’uscita di ogni utente spiato.

Basta attivarla e scegliere dei numeri per sapere quando questi si collegano a WhatsApp e quando escono, con tanto gli orari precisi e una notifica. Qualora un utente non avesse l’ultimo accesso attivo così come lo stato online, Whats Tracker riuscirà a capire lo stesso quali sono stati i suoi movimenti. Alla fine della giornata poi ci sarà anche un report a scandire la periodicità di ogni accesso e di ogni uscita. Al momento tutto ciò risulta legale e gratuito.