TIM distrugge Iliad con 3 SUPER offerte: ecco le Power fino a 300 GB

Con tutte le offerte che ci sono sul panorama della telefonia mobile, risultava davvero complicato riuscire a fare breccia nel cuore degli utenti. TIM, dall’alto della sua grande esperienza e del suo buon nome, sembra però esserci riuscita in pieno.

L’azienda italiana riesce infatti anche questa volta a tenere banco tra le offerte di telefonia mobile, semplicemente lanciando tre soluzioni uniche. Queste, tutte attribuibili alla nuova linea Power, garantiscono contenuti straordinari e prezzi molto accessibili. Ovviamente il gestore riserva questo privilegio solo ad alcuni utenti inserendo anche regali molto importanti.

TIM: le tre offerte per eccellenza da portare a casa, ecco la linea Power

La prima offerta che fa saltare il banco della concorrenza si chiama Power Special ed è assolutamente quella da battere se si pensa ai vantaggi che offre. Questa garantisce al suo interno il meglio in assoluto, partendo con minuti senza limiti e 200 messaggi verso tutti. Il tutto culmina in una quota per Internet maestosa: ben 300 giga in 5G. Il prezzo finale è di 9,99 € al mese.

L’orchestra di TIM suona benissimo anche con la seconda offerta, quella Power Iron che ha fatto innamorare tutti per via dei suoi prezzi. Solo 6,99 € al mese per avere gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente e 150 giga in 4G.

A chiudere il cerchio ci pensa la Power Supreme Easy, soluzione che include internamente 200 giga in 4G e gli stessi minuti e messaggi delle altre due promo. Il prezzo è di 7,99 €.

È da ricordare che queste offerte non terminano solo con i vantaggi legati al prezzo mensile e ai contenuti. TIM permette agli utenti che hanno l’opportunità di sottoscriverle di pagare meno del solito ma anche di non pagare il primo mese. La prima mensilità infatti sarà totalmente offerta dal gestore, che richiederà il primo pagamento solo a partire dal secondo mese in poi.