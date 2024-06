Recentemente NVIDIA sta puntando alla produzione di chip orientati all’Intelligenza Artificiale, ma ha anche fatto un passo indietro rendendo disponibile un pezzo di storia. Parliamo precisamente della mitica NVIDIA GT 710, una GPU entry-level di oltre 11 anni fa che è stata rilasciata nuovamente da ASUS. Ma può reggere il paragone con le nuove serie 4000 e trovare un utilizzo anche oggi?

La nuova NVIDIA GT 710 di ASUS

La NVIDIA GT 710, rilasciata più di 11 anni fa precisamente nel marzo 2014, fa parte della serie GeForce 700, insieme ad altre GPU come la GT 705, 720, 730 e 740. Basata sull’architettura Kepler a 28 nm, offriva 192 CUDA Cores, un Clock GPU di 954 MHz, 8 ROP, tagli di VRAM fino a 2GB DDR3 e un’interfaccia PCIe 2.0 x8. Progettata per essere una soluzione economica in modo da aggiungere capacità di elaborazione grafica dedicata e qualità visiva ai computer del tempo.

La nuova versione prodotta da ASUS, che prende il nome di GT 710 EVO, non si allontana di molto dall’originale, presentando quasi le medesime caratteristiche. Parliamo sempre di un interfaccia PCIe Gen 2, 192 Shader Units, 8 Render Output Units e una frequenza di clock di 954 Mhz. L’unica differenza la si trova nella memoria, siccome sarà presente solo un taglio da 2 GB GDDR5. Per il resto è uguale anche il consumo, che potrà raggiungere un massimo di 20 Watt, e la dissipazione, che rimane ancora passiva.

A cosa può servire una NVIDIA GT 710 nel 2024

La nuova NVIDIA GT 710 EVO, non è certamente orientata al gaming moderno, siccome faticava a reggere giochi del suo periodo di uscita. Se si vuole puntare a risparmiare per giocare, GPU usate della serie 1000 o anche 2000 sono sicuramente migliori della GT 710. Ma anche messa a paragone con le schede video integrate nei nuovi processori, o iGPU, semplicemente non regge il confronto. Le nuove iGPU sono molto più potenti ed efficienti anche dal punto di vista energetico.

Dal prezzo di vendita, ovvero soli 69,99 Euro, ci si può fare un’idea sul suo utilizzo. La GT 710 EVO si offre infatti come un’alternativa ancora più economica alla GT 1030, che ha un prezzo di listino di circa 100 Euro. Può essere anche una soluzione per PC di vecchia data e che quindi potrebbero non supportare le nuove GPU. O anche una GPU provvisoria nel caso il proprio processore non abbia una scheda video integrata.